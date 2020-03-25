【認清體質】 寒底手腳冰凍熱底易生暗瘡　中醫師拆解各種體質人士特徵

▲ 中醫師拆解各種人士的體質特徵。

在中醫角度，人有分不同體質，究竟自己是「寒底」、「熱底」，還是「濕底」？要知道自己的身體底子，才能對症下藥，在飲食上協調養生。康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸，就拆解了各種體質人士的特徵：

寒底人士

較為怕凍、喝冰飲會令身體不適﹑冬天容易生凍瘡﹑手腳或全身冰凍，嚴重者在夏天時亦會穿大褸。

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熱底人士

愛喝冷飲﹑體溫較高﹑小便偏黃；容易長口瘡﹑喉嚨痛﹑生暗瘡。

濕底人士

濕底又可分為「濕熱」和「痰濕」兩種。

「濕熱」人士：面有油光﹑口苦﹑脷黃且咸﹑容易出暗瘡﹑疲倦﹑大便黏稠﹑小便量少且黃﹑如廁時會感到赤痛﹑婦女帶下偏黃。

「痰濕」人士：容易感到疲倦乏力，中醫角度來說是「聚濕生痰」，脂肪容易積聚在腹間形成中央肥胖﹑口苦﹑多汗且黏﹑多油脂粒。嚴重者會感到胸悶﹑多痰﹑鼻水倒流。

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古醫師表示，「寒底」﹑「熱底」是較籠統的體質分法。一個人可以同時擁有兩種體質，如容易喉嚨痛的人，亦可以怕凍和容易着涼，所以大部分人體質可能是「寒熱錯雜」。

肥瘦天生注定？

對於坊間傳說「肥底」和「瘦底」，古醫師稱，中醫有說法稱「肥人多痰濕」，即是「肥底」人士縱使每天正常食量，但因身體機能比其他人慢，加上平日不愛運動、不常出汗，故容易「聚濕生痰」，積聚脂肪，就像坊間所說是「飲水都肥」。

而「瘦人」多陰虛火旺，體溫偏高，胃口亢盛，但對食物不太吸收，很快消化，故「食極都唔肥」。古醫師表示，「肥底」和「瘦底」確實受先天因素影響，但可從中藥調理陰陽改善陰虛、陽盛問題。

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責任編輯：羅嘉欣