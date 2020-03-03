【接生聖手】養和婦產科名醫陳煥堂教養胎　拍片教孕媽媽4招防疫

▲ （擷自「養和防疫之道」短片）

新冠肺炎疫情未止，懷胎媽媽更是擔心受感染， 身兼養和醫院副院長的婦產科專科醫生陳煥堂拍短片教授懷胎媽媽四招，包括可與醫生商討部分產檢延期，及更重要是保持身心健康，即使疫情下亦開心迎接新生命。

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養和醫院於YouYube頻道推播一系列「養和防疫之道」，首集找來身兼養和醫院副院長的婦產科專科醫生陳煥堂「打頭陣」，解答疫情下一種孕婦的憂慮 。陳煥堂不諱言，孕婦抵抗力較差，感染機會亦較高，故教授以下四招予大肚慢慢安心養胎。

第一招：重要產檢不可遲

陳煥堂表示，有部分產檢孕婦必須要到院進行，以檢視肚內胎兒情況，包括妊娠期10至12周的唐氏綜合症篩查，及約20周左右要做結構性超聲波檢查。

第二招：常規產檢可與醫商討延期

如懷孕情況正常，陳煥堂就建議孕婦可向醫生商討，將其他產前檢查次數減低，如妊娠早期每4星期一次檢查改至6星期一次，妊娠後期每2星期一次檢查改為4星期一次。

第三招：一旦不適致電醫院查詢

不過，陳煥堂就提醒孕婦如需到院求醫，或最後階段到院臨盆，都謹記佩戴口罩。

第四招：保持身心健康

即使疫情未止，陳煥堂又特別提醒孕婦要「食好啲、瞓好啲」，保持身心健康，用開心心情迎接自己寶寶來臨。

「養和防疫頻道」下集將由腫瘤科醫生梁憲孫解答癌患疑慮，包括癌症病人抵抗力較弱，萬一發燒，是否代表中招，及癌患者於疫情下需注意事項。

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記者：陳正怡