【復古Chanel】序號標籤揭Chanel手袋生產年份　手袋達人：保持使用率有效保養Vintage手袋【附保養貼士】

▲ 如何分辨Chanel復古手袋？

說到Vintage復古手袋，不少人對Chanel情有獨鍾，它的復古手袋除了用料優質、設計獨特、產量稀有，背後的故事也非常吸引。Lovintage復古手袋店在YouTube頻道教大家如何分辨Chanel的復古手袋，創辦人子健接受TOPick也教大家如何保養復古手袋。

▲ Lovintage復古手袋店的Kaylie教大家分辨Chanel復古手袋的生產年份。

2000年前出產的Chanel手袋屬於復古

Lovintage的Kaylie在影片中指，不同範疇對復古的形容都有不同意思，例如歐美地區會把1920至1970年代所有有價值的物件稱為復古，而在手袋層面上，一般要超過20年或以上才稱得上復古手袋。

Lovintage創辦人子健解釋，業界會視2000年前生產的Chanel手袋為復古，因為2000年後的質量比較差，已經沒有以前質量和手工的價值，所以比較難保存下來，而一般市場上可找到40年前的復古手袋。

從序號標籤了解生產年份

Kaylie指在1986年之後，Chanel在每一個手袋都印上了序號標籤（Serial Sticker），可透過序號標籤上的編號判斷它的生產年份。

Kaylie表示，由於復古手袋都有20年以上歷史，不是每一個袋都能完整地保留標籤，有機會在使用過程刮花了，或者更換了內籠。假如沒有序號標籤，也可以透過手袋款式來判斷它的生產年份。

▲ 序號標籤上的編號顯示手袋的生產年份。（截圖來源：Lovintage YouTube）

她以一款藍色的Chanel相機袋款為例，它的序號標籤為「0533480」，以0字開頭，即表示它在1986年至1988年生產。如2000年或之前生產的手袋，序號標籤的頭一個號碼是由「0」至「6」。

序號標籤 生產年份 0XXXXXX 1986至1988 1XXXXXX 1989至1991 2XXXXXX 1991至1994 3XXXXXX 1994至1996 4XXXXXX 1996至1997 5XXXXXX 1997至1999 6XXXXXX 2000至2002

子健補充，一般而言，所有Chanel拉鍊袋都會稱為Camera Bag（相機袋），Chanel在80年代初出產了很多相機袋，序號標籤通常出現在手袋內格入面。而另一種袋款是Flag Bag，現在較常見，例如Classic Flag Bag ，序號標籤通常出現在手袋內格右下格。

保養Chanel復古手袋貼士

1. 保持使用率

子健表示，如想保養Chanel 復古手袋，最好還是保持使用率。如果手袋存放的時間太長或是存放空間不恰當，會令到袋身變形。

2. 用微濕布清潔表面再自然風乾

香港天氣較潮濕，會增加手袋發霉機會，因此使用後用需用微濕布清潔表面，輕輕抹一下能有效帶走表面的細菌、塵埃或污垢。之後把手袋自然風乾後再存放好，能避免發霉。

3. 保持存放地方通爽和見光

要有效防止發霉，保持存放地方通爽和見光都很重要。如手袋因空間不足需存放在衣櫃，應避免存放在同一空間太長時間，偶爾把手袋取出來吹風和曬太陽。

4. 雪梨紙或報紙放在手袋內吸濕

子健建議，大家可以用雪梨紙或報紙放入網袋，再收在手袋，能有助吸濕防霉。他不建議使用防潮用品，因為長期使用會令手袋出現皺裂。此外，若防潮珠／劑流出也會嚴重傷害皮革。

5. 找皮革維修的專業人士修復手袋

Chanel復古手袋皮的表面情況不似新品完整，有機會出現肉眼看不到的破損和老化。如手袋不幸接觸到污漬，可盡快用微濕布輕擦。如用皮膏等產品塗在淺色或比較柔軟的羊皮上，有機會令表面深色了或者出現水印的情況。

因此，修復手袋玷污或刮花情況，最好馬上找皮革維修的專業人士去處理了，減少擁有歷史價值的珍貴手袋報銷風險。

▲ Lovintage創辦人：子健（左）、石堂賢一（右）（相片由受訪者提供）

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責任編輯：王芷瑩