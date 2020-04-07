【復古Chanel】序號標籤揭Chanel手袋生產年份 手袋達人：保持使用率有效保養Vintage手袋【附保養貼士】
說到Vintage復古手袋，不少人對Chanel情有獨鍾，它的復古手袋除了用料優質、設計獨特、產量稀有，背後的故事也非常吸引。Lovintage復古手袋店在YouTube頻道教大家如何分辨Chanel的復古手袋，創辦人子健接受TOPick也教大家如何保養復古手袋。
2000年前出產的Chanel手袋屬於復古
Lovintage的Kaylie在影片中指，不同範疇對復古的形容都有不同意思，例如歐美地區會把1920至1970年代所有有價值的物件稱為復古，而在手袋層面上，一般要超過20年或以上才稱得上復古手袋。
Lovintage創辦人子健解釋，業界會視2000年前生產的Chanel手袋為復古，因為2000年後的質量比較差，已經沒有以前質量和手工的價值，所以比較難保存下來，而一般市場上可找到40年前的復古手袋。
從序號標籤了解生產年份
Kaylie指在1986年之後，Chanel在每一個手袋都印上了序號標籤（Serial Sticker），可透過序號標籤上的編號判斷它的生產年份。
Kaylie表示，由於復古手袋都有20年以上歷史，不是每一個袋都能完整地保留標籤，有機會在使用過程刮花了，或者更換了內籠。假如沒有序號標籤，也可以透過手袋款式來判斷它的生產年份。
她以一款藍色的Chanel相機袋款為例，它的序號標籤為「0533480」，以0字開頭，即表示它在1986年至1988年生產。如2000年或之前生產的手袋，序號標籤的頭一個號碼是由「0」至「6」。
|序號標籤
|生產年份
|0XXXXXX
|1986至1988
|1XXXXXX
|1989至1991
|2XXXXXX
|1991至1994
|3XXXXXX
|1994至1996
|4XXXXXX
|1996至1997
|5XXXXXX
|1997至1999
|6XXXXXX
|2000至2002
子健補充，一般而言，所有Chanel拉鍊袋都會稱為Camera Bag（相機袋），Chanel在80年代初出產了很多相機袋，序號標籤通常出現在手袋內格入面。而另一種袋款是Flag Bag，現在較常見，例如Classic Flag Bag ，序號標籤通常出現在手袋內格右下格。
保養Chanel復古手袋貼士
1. 保持使用率
子健表示，如想保養Chanel 復古手袋，最好還是保持使用率。如果手袋存放的時間太長或是存放空間不恰當，會令到袋身變形。
2. 用微濕布清潔表面再自然風乾
香港天氣較潮濕，會增加手袋發霉機會，因此使用後用需用微濕布清潔表面，輕輕抹一下能有效帶走表面的細菌、塵埃或污垢。之後把手袋自然風乾後再存放好，能避免發霉。
3. 保持存放地方通爽和見光
要有效防止發霉，保持存放地方通爽和見光都很重要。如手袋因空間不足需存放在衣櫃，應避免存放在同一空間太長時間，偶爾把手袋取出來吹風和曬太陽。
4. 雪梨紙或報紙放在手袋內吸濕
子健建議，大家可以用雪梨紙或報紙放入網袋，再收在手袋，能有助吸濕防霉。他不建議使用防潮用品，因為長期使用會令手袋出現皺裂。此外，若防潮珠／劑流出也會嚴重傷害皮革。
5. 找皮革維修的專業人士修復手袋
Chanel復古手袋皮的表面情況不似新品完整，有機會出現肉眼看不到的破損和老化。如手袋不幸接觸到污漬，可盡快用微濕布輕擦。如用皮膏等產品塗在淺色或比較柔軟的羊皮上，有機會令表面深色了或者出現水印的情況。
因此，修復手袋玷污或刮花情況，最好馬上找皮革維修的專業人士去處理了，減少擁有歷史價值的珍貴手袋報銷風險。
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責任編輯：王芷瑩