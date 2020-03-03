【鑽石公主號】張寶華突被上海總會取消訂枱質疑遭歧視　經理澄清：如常招待

▲ 張寶華曾經乘搭「鑽石公主號」郵輪。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）持續，當中「鑽石公主號」郵輪更累計逾600人受感染，曾經乘搭「鑽石公主號」的張寶華返港後自我隔離，日前隔離期滿，相約同樣完成自我隔離的好友黎芷珊補祝生日，並於上海總會訂枱，卻被取消，張質疑對方歧視，要求餐廳澄清。上海總會經理澄清沒有歧視，強調事主已完成自我隔離，亦沒有確診，餐廳會如常招待她，以及為她安排房間用膳。

張寶華今日（3日）在個人Facebook專頁帖文，並上載與上海總會的對話截圖，講述事件始末：

早前上了「鑽石公主號」，結果這艘船不幸成為了一個疫區。 我和朋友Maria Luisa Leitao在一月廿五日落船，之後在家隔離了十四天，沒發燒丶沒咳沒喉嚨痛。我自己是上星期一，二月廿五日才上班，已經隔離了三十天。而衞生防護中心在廿八天後也聯絡了我，問我身體狀況，我說我很好，他們恭喜我，說廿八天是絶對安全了。 但是我聽何栢良醫生建議「社交隔離」，所以我警覺性比一哥高，所有朋友聚會一切推卻，保護自己丶保護朋友。 但老友生日，我第一次出門為她慶生，她不是別人，是跟我一齊走過死門關既芷珊姐姐，佢話有傳媒老友知道我地久別重聚，想影張相；於是我訂了上海總會，我在電話上已經說明一切，對方還説：你們自我隔離成個月，真係有公德心！ 今日十時對方還問我要不要訂翅，一小時後再msg 我説：不好意思，未能接待！ 我短訊問：是不是因為拍攝問題？ 對方回覆：因為老人家多，抵抗力低。 我莫名奇妙！我不是病人！又不是帶菌者！上海總會是什麼意思呢？ 我嘗試打電話去了解丶手提唔聽丶總會知道我打去，我等左兩分幾種都冇人聽我電話。 到今日，我終於知道被歧視嘅感受！ 還有一點希望上海總會澄清，我是會員，你哋係咪以後唔歡迎我去食飯？ 我冇所謂，但請把會費回給我！

▲ 張寶華上載跟上海總會的對話截圖。（張寶華Facebook圖片）

▲ 張寶華上載跟上海總會的對話截圖。（張寶華Facebook圖片）

TOPick致電上海總會查詢及了解，對方一名姓任的經理表示，由於現時有關疫情的問題較敏感，與涉事同事了解後，已知悉對方與事主透過Whatsapp溝通，但因自己對詳細對話內容不太清楚，故不方便多作評論。他指，已向事主解釋，既然完成自我隔離，亦沒有確診，餐廳會如常招待她，以及為她安排房間用膳。

該名經理指，餐廳沒有因疫情而拒絕招待曾到訪個別地區的會員或食客，並已加強餐廳衞生，包括每早為員工量度體溫及向他們提供口罩；要求員工每天申報其同住家人或親友有否出現發燒或咳嗽等徵狀；而客人進入餐廳前亦須量度體溫，並清潔雙手；若會員或食客有發燒或不適，會勸喻他們避免入內用膳，以確保員工及其他食客安全。

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記者：陳曉瑩