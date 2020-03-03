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【齊心抗疫】翻用檢測沙士技術驗新冠　本地科創稱靈敏度較現時高10倍

社會 19:47 2020/03/03

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

于常海教授（右）指新技術檢測需時3至4小時，坦言不能同時要求高靈敏度及能快速進行測試。 （陳靜儀攝）

新冠病毒（武漢肺炎）持續，及早檢測一直是防疫中重要一環，惟當樣本中的病毒數量少，目前檢測方式便有機會出現弱陽性及假陽性檢測結果，而科學園內的海康生命科技有限公司今日（3日）公布，成功將曾用於檢測沙士病毒的「增強型螢光實時逆轉錄（ERT-PCR)」技術，應用至檢測新冠病毒，又稱靈敏度較現時高出10倍，及能排除假陽性結果，可免費為坊間提供技術轉移。

目港本前採用「逆轉錄—聚合酶鏈反應（RT-PCR）」方式檢測新型冠狀病毒，惟當樣本中攜帶的病毒數量少或濃度不足，如只有少於50條冠狀病毒的病毒鏈，則有機會無法被檢測，或出現弱陽性檢測結果，即不能確定樣本是否帶有病毒基因，而愈弱的陽性，出現假陽性機會亦愈大。

而海康生命科技自1月底起，將曾用於檢測沙士病毒的「增強型螢光實時逆轉錄（ERT-PCR）」 技術作多番測試，今日公佈终成功應用於檢測新冠病毒，研究員何耀昌表示，即使樣本中只有1條新型冠狀病毒鏈，此技術亦能成功檢驗出，因相比現時檢驗方式，新技術可將樣本內的病毒鏈進行多一種擴增，靈敏度較現時檢測方式高出10倍。

另外，團隊在研發過程中，曾加入其他無關的病毒鏈作「特異性試驗」，以提高該檢測的獨特性，以降低檢測時對冠狀病毒呈假陽性的機會。

海康生命科技主席于常海指，及早檢測出攜帶冠狀病毒的患者，就能及早隔離，但坦言需時約3至4小時，時間較現時約1小時為長。于常海又透露，檢測一個樣本的試劑成本為50元，而一次能同時測試400個樣本，現免費為坊間提供技術轉移或支援，研發成本除自資外，部分由黃乾亨基金贊助。

記者：鄧凱文

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