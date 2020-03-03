【引人側目】阿伯搭巴士不戴口罩除鞋放腳上扶手 網民批評：零公德心

▲ 有網民搭乘巴士時發現一位伯伯不但沒戴口罩，還把雙腳擱在扶手上，行為令人側目。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐下，不少市民出入公共交通工具時都會做足個人衞生，戴上口罩預防疾病傳染。不過，本港有網民搭乘巴士時，卻看見一位伯伯不但沒戴口罩，還把雙腳擱在扶手上，行為引人側目。

據該名網民今日（3日）在facebook群組「香港突發事故報料區」發帖指，他晚上約7時搭乘九巴68X前往元朗時，發現一位坐在巴士下層前排的伯伯不但未有戴上口罩，還脫鞋把雙腳擱在前面的扶手上。從照片可見，伯伯的其中一隻腳掌更有潰爛的情況出現，疑似是糖尿腳。

據該名網民指，涉事伯伯當時更在沒戴口罩的情況下大打噴嚏，又在車廂內大說髒話，騷擾司機駕駛。照片在網上曝光後，不少網民均狠批涉事伯伯是「廢老」，在車廂內散播細菌，完全沒有公德心，也有網民留言稱認得涉事伯伯，並指伯伯本身已經常自言自語，懷疑他精神有問題。

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責任編輯:王俊賢