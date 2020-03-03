  • 20°C
香港時間 : 2020303日 (二) 22:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【引人側目】阿伯搭巴士不戴口罩除鞋放腳上扶手 網民批評：零公德心

休閒 21:06 2020/03/03

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

有網民搭乘巴士時發現一位伯伯不但沒戴口罩，還把雙腳擱在扶手上，行為令人側目。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐下，不少市民出入公共交通工具時都會做足個人衞生，戴上口罩預防疾病傳染。不過，本港有網民搭乘巴士時，卻看見一位伯伯不但沒戴口罩，還把雙腳擱在扶手上，行為引人側目。

據該名網民今日（3日）在facebook群組「香港突發事故報料區」發帖指，他晚上約7時搭乘九巴68X前往元朗時，發現一位坐在巴士下層前排的伯伯不但未有戴上口罩，還脫鞋把雙腳擱在前面的扶手上。從照片可見，伯伯的其中一隻腳掌更有潰爛的情況出現，疑似是糖尿腳。

據該名網民指，涉事伯伯當時更在沒戴口罩的情況下大打噴嚏，又在車廂內大說髒話，騷擾司機駕駛。照片在網上曝光後，不少網民均狠批涉事伯伯是「廢老」，在車廂內散播細菌，完全沒有公德心，也有網民留言稱認得涉事伯伯，並指伯伯本身已經常自言自語，懷疑他精神有問題。

【播毒老翁】伯伯不戴口罩向食店閘門前吐口水　小店轟：十分缺德的行為

【自私行山】大學生自發山徑執垃圾　無品行山人士求帶垃圾落山︰我掉在山都是你們執

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

責任編輯:王俊賢

網絡熱話 九巴 Facebook群組

最高瀏覽

【新冠肺炎】無戴口罩同搭升降機　女子與患者共處1分鐘全程沒交談即中招
12:49 2020/03/01
【新冠肺炎】無戴口罩同搭升降機　女子與患者共處1分鐘全程沒交談即中招
【口罩供應】一合口罩下午兩時半開始預售　每盒30個售$68料5月中到貨【附預訂連結】
今日 13:31
【口罩供應】一合口罩下午兩時半開始預售　每盒30個售$68料5月中到貨【附預訂連結】
【口罩防潮】天氣潮濕非獨立包裝口罩遇潮易生細菌　化學老師傳授口罩防潮法
17:10 2020/03/02
【口罩防潮】天氣潮濕非獨立包裝口罩遇潮易生細菌　化學老師傳授口罩防潮法