【3月4日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 3月4日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周三（4日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

莎莎有消毒搓手液及濕紙巾返貨

莎莎香港今日（4日）在Facebook專頁宣布，一批消毒搓手液及濕紙巾返貨，全線即時開售，不設派籌，先到先得，售完即止。【口罩供應】莎莎消毒搓手液及濕紙巾返貨 全線莎莎分店有售

卓悅開售一系列舒緩戴口罩皮膚敏感的護膚品

卓悅今日（4日）開售一系列護膚品，保護肌膚，對抗口罩肌。【口罩供應】長期戴口罩易皮膚敏感 卓悅護膚品開售對抗爛面危機

Aspire Upper Room派5,000個口罩及酒精消毒用品

Aspire Upper Room向應屆DSE考生派5,000個口罩及酒精消毒用品，應屆DSE考生可以簡單登記資料，可獲一個健康福袋。健康福袋包括10個口罩及少量酒精消毒用品，名額500份，每人限1份，領取日期及詳情會再個別通知成功登記的學生。

萬寧 x THE GULU 3月5日預先攞飛

萬寧聯同THE GULU推出網上派籌，派籌活動將於3月5日（四）上午9時半開始，分3個時段，派發共8,800個籌，1籌可購買1盒口罩。

詳情：【口罩供應】萬寧3月5日8800盒理的幼童口罩開售 3個指定時間於THE GULU預先攞籌【附登記詳情】

日本城口罩及戶外衛生用品套裝3月6日前送抵分店

日本城將發售口罩及戶外衛生用品套裝，並於3月6日前送抵指定分店，套裝包括7個三層獨立包裝口罩、1件鋁毯、1件雨衣、2個即棄廁所及2個即棄廁所膠袋。

Hand and Foot - nail•spa派150份抗疫福袋

Hand and Foot - nail•spa今日（4日）上午11時派150份抗疫福袋，對象為80歲或以上的無助無靠的長者，福袋包括口罩、消毒啫喱、火酒、消毒濕紙巾、卷裝廁紙(部份物資隨機分發)。而65歲或以上的持長者卡長者可獲贈1枝100ml 75%消毒火酒。

地址：黃埔花園三期百寶坊地舖9C，康和閣酒家正門側

K Club優惠平台派780份口罩+賣抗疫禮包

K Club優惠平台今日（4日）上午9時半派口罩和賣抗疫禮包。70歲或以上之香港長者可獲贈「口罩 + 消毒濕紙巾」或「韓國搓手液 25ml + 消毒濕紙巾」一份，名額780個，80歲或以上人士可以代領。此外，K Club優惠平台亦有抗疫禮包開售，每個$35，包括4層口罩 x 5個及酒精搓手液 25ml。

地址：荃灣沙咀道328號寶石大廈328廣場 地下27號舖

田生地產有限公司派4,500口罩

田生地產有限公司今日（4日）上午11時半派口罩，名額900位，每人5個印尼Trasti三層防BFE口罩，先到先得，送完即止。

地址：深水埗楓樹街黃竹街遊樂場(黃竹街變電站旁)

此外，公司將於3月5日上午11時半派口罩，名額900位，每人5個口罩。

地址 : 大角咀棕樹街晏架街交界

大航假期派60,000個口罩

大航假期今日（4日）派6萬個口罩，於下午1時在APP派籌，每名成功領籌人士可領取5個口罩，並到指定10間門市領取。詳情：【口罩供應】大航假期3月4日派6萬個口罩 10間指定門市領取【附領籌連結及分店地址】

責任編輯：王芷瑩