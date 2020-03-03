【新冠肺炎】史偉莎拒裁員停薪 派消毒產品　「盼職員珍惜份工」

▲ 史偉莎集團主席林浩宏指，內地業務上月嚴重虧蝕，但無意裁員或停薪，希望下屬更珍惜工作和客人。（車耀開攝）

「我唔敢話比沙士困難，今次差唔多。」

03年，林浩宏是美國廁所潔淨品牌特許經營商，因本地餐飲業掉入低谷，掙扎求存。今天，他自立的史偉莎集團（LBS Group）已茁壯至年收入逾5億元，惟近年新拓的武漢、重慶等逾20個市場全受新冠肺炎（武漢肺炎）衝擊，近乎停擺。

即使疫情下內地嚴重虧蝕，林浩宏對內堅拒裁員停薪，反廣派防護物資，只盼下屬更珍惜工作；對外也沒趁火打劫，決心維持消毒液售價或清潔滅蟲收費不變，跟大家共度時艱。

「經由史偉莎消毒」的白底紅字證書，經常外出用膳的港人即使未覺眼熟，餐廳廁所清潔過後的氣味，亦肯定不會陌生。

中港餐飲重創 近無生意可做

沙士時期，林浩宏以Swisher Hygiene名義清潔滅蟲，極度倚頼本地餐廳，營運規模小而脆弱。他說眼下零售餐飲客戶休業、倒閉慘況肯定更超當年，幸而在港早已發展出霧化消毒、通渠和吸糞等生意，消毒產品零售甚至大排長龍，可略為幫補收入，

我針對做消毒衞生，所以就死唔得晒。

「對我衝擊最大，反而係內地。」全集團聘約1,200人，多達4成收入來自逾20個內地城市，幾近與香港看齊。不止疫情重災區武漢的全體員工須留家，很多較嚴峻的城市依然半停頓，客戶（包括麥當勞、稻香）每每未能正常營運，史偉莎變相亦沒生意可做，

2月會蝕錢，我們好多地方停頓，但支出完全無變，（內地）一定係蝕錢。

不過，他既沒出手裁減內地員工，亦無強制提取無薪假，

第一，員工會珍惜工作多一點；第二，看到客人慘況，他們工作會更落力，想幫幫客人。

集團以「保障健康、潔淨世界」作口號，他估計同事過去未必明白工作意義，「現在真的體會到出去做清潔滅蟲對社會的幫助」，甚至有使命感去利用一己所長，當官方義工或清理高危地方。

▲ 史偉莎首名員工黃惠屏（前右三）迄今仍然在職，歷年教了不少後輩怎洗廁所。（受訪者提供圖片）

消毒液防被炒賣 免費贈同事

林浩宏笑謂，商場大廈門口的搓手消毒機以往只是「做樣」充撑門面，幾乎沒人用，很少有補貨定單，「現在就用得快喇！」

但凡消毒用品一定有斷貨，我們就要想如何補充、補充、補充！

史偉莎一大難題是只有海外原料，內地廠房卻因新年及疫情停工，無法調製包裝。

消毒液奇貨可居，林氏指自家品牌BioKill可以幾個月存貨一天沽清，惟堅持只在新蒲崗零售店及網店原價出售，不再分拆給他人，以防炒賣。他又免費送消毒劑給同事和其家人，用完更可重添，

你以前派這些東西給同事，同事不會覺得怎樣，而家就好珍惜，因為四處都買唔到。

林浩宏指，公司致力保障員工，就算口罩成本價一度高達6元，一樣保證每人每日有兩個，「內地、泰國、印尼、澳洲（口罩）都有，我新年去了澳洲，就撲了很多回來。」

新冠肺炎病毒可於糞便存活，有史偉莎吸糞工人過去受訪卻曾近乎沒有保護裝備。林氏強調，密閉或高危的工作空間裏現時定必安排保護衣，背後更取決個人防備意識，「口罩現時一定有，我們亦想他戴眼罩。」

「短期係困難 長遠是機會」

大學讀生物的他看來，當年沙士提升了整個香港的衞生，市民不止追求乾淨，還開始認識病毒和細菌的分別，今次全城高度戒備，公眾甚至了解到冠狀病毒、不同口罩的仔細分野，故對集團「短期係困難，長遠係機會。」

▲ 新冠肺炎疫情下，史偉莎在香港及內地一綫城市的霧化消毒生意均大增，惟無法補償常規生意的減少。（史偉莎提供照片）

無論號稱可殺滅冠狀病毒的上門霧化消毒服務，又或常設的空氣消毒機器，史偉莎原本不算大的相關生意，皆頓時激增了幾倍。「有些客想員工、客人安心，就找我們去舖頭做消毒清潔，他們本來可能沒這要求。」集團甚至曾受託清潔消毒不少確診場所，惟新增生意暫未能彌補常規清潔業務的損失，各市場合計或要微蝕。

即使未至於停運或結業，林浩宏指很多本地餐廳客戶尚未從反修例運動恢復過來，正慘淡經營，紛紛希望拖延數期或爭取折扣。集團已決定維持定期廁所清潔、除蟲服務收費不變，沒跟隨物料成本上漲，

那麼多客如此辛苦，你還要加價，其實我們都不想這樣做。

▲ 林浩宏（左）跟二姐林卓儀1998年跟Swisher Hygiene創辦人Pat Swisher（中）買下特許經營權，以100萬餘港元創業，迄今年銷售額逾5億元。（受訪者提供照片）

全文刊於《經濟日報》（付費閱讀），內文經編輯修改。