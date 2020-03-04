QS世界學科排名　本港大學頂尖課程比例亞洲最佳

▲ QS世界大學學科排名出爐，香港大學有21個學科排名均低過去年。（資料圖片）

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新世界大學學科排名，香港大學牙科維持全球第4，惟QS罕有點名指港大「正在開始退步」，逾半上榜學科排名下跌。

去年爆發反修例衝突的中文大學及理工大學，亦各有12科及6科排名下跌。不過，QS指「按人口規模調整後」，本港各院校的頂尖學科課程比例仍是亞洲地區之中最佳。

港大牙科第4 惟「開始退步」

QS世界大學學科排名按學術聲譽、僱主聲譽及論文引用次數等指標編制，涵蓋48個學科，今年分析全球83個地區共1,368間大學的1.3萬個學科課程。本港9間院校共有161個學科課程上榜，當中51科排名按年下跌、30科排名上升；本港院校打入全球前50的學科達76科，按年減少1科。

曾連續3年稱冠的港大牙科，自去年排名下跌後，今年維持第4；港大教育學則微跌1位至第7。QS分折港大表現指出數據庫顯示，港大「正在開始退步」，其39個上榜學科當中，有21科排名都下跌，其中「統計與運籌學研究」更大跌16位，至第50位，「政治與國際研究」亦跌15位至第31位；今年港大僅得7科排名上升。

中大及理大亦被QS點名指學科排名下滑，中大37個上榜學科中有12科下跌；理大24科則有6科排名下跌。表現較佳的，則有科技大學的17個學科中，有7科上升；教育大學的教育學表現亦佳，按年升4位至第16位。

QS指香港院校學科排名下降原因，與廣泛區域發展停滯有關，盡管本港院校今年排名沒有進步，但「按人口規模調整後，亞洲沒有一個高等教育體系在頂尖課程比例方面可以與香港媲美」；就頂尖課程而言，香港仍優於鄰近的日韓及印度。

QS又解釋港大表現下降是出於學術聲譽及研究指標表現下降，其論文難以被引用；至於中大及理大表現相對平穩，中大主要在社會科學及管理學科的聲譽及研究指標表現下降，除了因為全球大學競爭日漸激烈，亦不排除因示威活動及其餘風波會對學術自由造成影響，尤其是學習社會科學的學術氣氛，但強調排名收集過去5年數據，現階段只能作出初步分析。

科大13個學科 列全港第一

港大發言人表示，香港大學一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，「我們確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。」

中大發言人亦指，不同排行榜各有不同評分準則，產生不同結果，校方將繼續追求教研卓越，提供優質教育為己任。理大發言人則稱，不同大學評級機構會按其評審指標釐定全球大學排名，然而評估一間大學成功與否不能單憑排名來衡量，仍須考慮多方因素，但會繼續努力不懈，以「啟迪思維，成就未來」作教研的承諾。

科大發言人則指其13個學科均位列全港第一，對此感欣喜。教大校長張仁良指，過去1年香港高教界正面臨前所未有的挑戰，對於教大在全球教育排名再獲肯定，深感鼓舞和欣喜。

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記者：馮琪雅