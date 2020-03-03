【口罩供應】萬寧3月5日8800盒理的幼童口罩開售　3個指定時間於THE GULU預先攞籌【附登記詳情】

▲ 萬寧聯同THE GULU推出網上派籌。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。萬寧聯同THE GULU推出網上派籌，令顧客可以透過手機領取籌號，更省時方便。他們將於3月5日（四）上午9時半開始，分3個時段，派發共8,800個籌，1籌可購買1盒口罩。

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網上派籌將於3月5日早上分3個時段進行，成功領取籌號的顧客必須於即日晚上8時前到籌號上指定分店購買幼童口罩（30片）一盒。領取籌前須下載The Gulu 手機應用程式及登記成為會員。

產品：理的外科手術口罩（12 X 7CM）30片獨立包裝 （適用於幼童）

產品資料：拒水面層及底層、不含玻璃纖維、B.F.E & P.F.E.超過99%、此產品不適合18個月或以下嬰孩使用

售價：HK$65／盒（30個）

派籌日期：2020年3月5日（四）

派籌時間：2020年3月5日早上9時半（香港島）／早上9時45分（新界）／早上10時（九龍）

取貨店舖：15間指定萬寧分店，詳情請【按此】

取貨時間：2020年3月5日晚上8時前

網上派籌連結：http：//bit.ly/3cqx66G

每店各只有600籌（國際金融中心及上水廣場分店各只有500籌），每位顧客最多只限領取一個籌，派完即止，當日將不設在店舖即時派籌或售賣。而一個籌號只能購買一次，購買前須出示THE GULU App之籌號以作掃描確認，截圖或其他形式一律無效。

此外，大家切勿向其他人洩漏籌號及籌號上的QR碼，如因此被盜取籌號，令籌號失效，THE GULU及萬寧恕不負責。大家的籌號也不得轉讓他人或擅自改號及錯誤刪除。

由於每日驗證有指定上限，大家可預先註冊，避免當日驗證線路繁忙令到無法成功註冊。

THE GULU App

iOS：https：//apple.co/2H6FycV

Android：http：//bit.ly/2rNt3fK

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責任編輯：王芷瑩