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【新冠肺炎】周巧兒胞兄確診屬馬會會員　馬會明天(4日)起關閉跑馬地會所　直至收到員工身體檢查結果

社會 21:57 2020/03/03

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

馬會3月4日起關閉跑馬地會所。

香港賽馬會今（3日）稱，一名馬會會員被確診感染新型冠狀病毒，據悉他是60歲女富豪馬主周巧兒的63歲胞兄周秉亮。馬會稱十分重視事件，即時翻查周秉亮的到訪紀錄、關閉餐廳。為確保員工及會員的安全，馬會決定採取進一步預防措施，由明天（4日）起關閉整個跑馬地會所，直至收到員工身體檢查結果為止。

根據衞生防護中心資料，周秉亮於2月22日出席女兒婚宴，周巧兒也在席間。馬會根據資料並與周秉亮確認後，他曾於有關婚宴後，到訪跑馬地會所多間餐廳，包括：

  • 2月23日到訪跑馬地會所美食廣場；
  • 2月18日及21日曾前往六化郎咖啡室；
  • 2月15日及20日到訪美食廣場；
  • 2月14日前往打吡酒吧。

馬會已即時由今午起，暫停開放打吡酒吧及打吡餐廳，而美食廣場及六化郎咖啡室已於2月25日起暫停營業。

馬會正密切留意有關員工的健康狀況，並安排身體檢查。為確保員工及會員的安全，馬會決定採取進一步預防措施，由明天（4日）起關閉整個跑馬地會所，直至收到員工身體檢查結果為止。

責任編輯：吳卓峰

馬會 美食 武漢肺炎 新冠肺炎

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