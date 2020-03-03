【口罩供應】大航假期3月4日派6萬個口罩　10間指定門市領取【附領籌連結及分店地址】

▲ 大航假期明天（4日）下午1時再透過APP派發60,000個口罩籌。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。大航假期明天（4日）下午1時再透過APP派發第二輪口罩籌，數量高達60,000個口罩，大家在APP取籌後，可以於10間門市領取5個口罩。

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今次除了照顧各位上班族外，更照顧上次未能領籌的人，上次在第一輪已領籌的市民不能再次登記領取。大家只需要APP登記即可以排籌，不用到門市排隊。每名成功領籌人士可領取5個口罩。

大家可先下載或更新最新版本的大航假期APP版本為9.2.0或以上。所有填寫的資料必須正確，以便接收確認資訊所用。如有任何錯誤、遺漏或無法辨識等情況下將有機會自動作廢。登記一經確認，將不能更改任何登記資料（包括姓名，電話號碼及換領地區）。

口罩呎寸為95 x 175mm，產地為哥倫比亞，成功取籌人士可獲5個口罩，領取口罩時要出示大航假期APP以核對身份。如貨量不足以供應給所有登記人士，大航假期會以登記先後次序決定。

換領門市地址：

屯門分行 (自置物業) 華都商場地下45號鋪

觀塘分行 (自置物業) 裕民中心裕民薈1樓號142鋪

灣仔分行 (自置物業) 國泰88商場2樓S05室

香港仔分行 (自置物業) 舊大街兆群商場UG18號舖

旺角分行 (自置物業) 好景商業大厦22樓2219室

元朗分行 嘉城廣場地下G23號鋪

沙田分行 希爾頓中心第2層市集3號鋪

大埔寶湖分行 大埔寶湖道3號寶湖花園商場2樓213D號鋪

柴灣分行 柴灣道333號永利中心地庫A7鋪

荃灣分行 荃立方1樓F27號商鋪

門市同事午飯時間為下午2時至3時，荃灣分行營業時間為上午11時至下午8時，其他分行營業時間為上午10時至下午7時。

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責任編輯：王芷瑩