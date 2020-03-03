【列入疫區】泰媒報道泰國將中港澳台列為高危地區　當局已刪入境人士須隔離14日帖子

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散全球，泰國公共衛生部長表示將11個國家及地區列為新冠肺炎高危地區，當中包括香港、澳門及台灣，入境人士抵達泰國後須自我隔離14日。不過，公共衛生部長已刪除相關貼文，泰國國家旅遊局表示相關規定仍待公布。

據泰國媒體《泰國頭條新聞社》報道，泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今日（3日）在社交網站貼出一份衞生部通告文書。文書顯示，泰國衞生部已經將幾個國家及地區定為傳染疾病危險區，當中包括日本、德國、南韓、中國大陸（包括香港和澳門）、台灣、法國、新加坡、意大利和伊朗。

阿努廷還在帖文指：「凡是去過上述幾個國家及地區的民眾全部毫無例外需要自我隔離14天」。另據泰媒《Bangkokbiznews》消息，阿努廷在發布後又刪除了該條帖文內容。泰國衞生部新聞辦向媒體發布消息稱，之前公布的公告信息需要更改，請等候新的公告。

《泰國頭條新聞社》已向有關部門官員求證，泰國國家旅遊局局長表示，當局的規定還需要1至2天時間進行進一步的研究和修改。

不過，台灣傳媒引述台灣中央流行疫情指揮中心表示，泰國明天（4日）會提出更新版本，台灣的外交部也表示，台灣人入境泰國並不需要強制隔離。

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責任編輯:吳梓楓