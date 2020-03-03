警方昨深水埗拘持行街紙越南籍男子　檢3真槍與子彈及值240萬元毒品

▲ 警方檢獲3枝槍械及子彈。(曾秋文攝)

警方昨日傍晚(2日)執行反毒品行動，於深水埗拘捕一名持「行街紙」的35歲越南籍男子，在其身上搜出一支手槍及4粒子彈，再於其單位內檢獲另外兩支手槍、11萬多元現金、一批武器和毒品。該越南男子涉嫌無牌管有槍械、管有仿製槍械、藏有攻擊性武器及販運市值約港幣240萬的危險藥物，明日(3日)於觀塘裁判法院提堂。警方表示，未有情報顯示案件與近日社會運動有關，被捕人士沒有黑社會背景，相信槍械作自衛用途，不排除會有更多人被捕。

西九龍總區刑事總部警司(行動)陳子良表示，警方昨在醫局街近桂林街一幢大廈的梯間，截獲該男子，在其身上搜獲一支點25口徑的半自動手槍，彈匣內有4粒子彈，警員其後在男子的住所，再檢獲一支9毫米半自動手槍、彈匣內有3粒子彈，以及一支沒有子彈的6毫米半自動手槍。單位內亦發現7支仿製槍、1把武士刀、3把摺刀、1對手銬、逾11萬港元現金、毒品包裝工具、2.8公斤懷疑毒品海洛英和420克冰毒，市值約240萬元。

▲ 警方展示檢獲的證物。(曾秋文攝)

陳子良稱，相信今次案件屬單一事件，但警方對涉及槍械的案件非常關注，會繼續調查槍械如何流入本港，而檢獲槍械將交由槍械鑒證科檢查，調查槍支是否曾使用，又相信槍械是用作自衛用途，與社會運動無關。

記者：曾秋文