【抗疫日記】90後實習醫生自願加入「Dirty Team」　下定執筆的決心把遺書寫妥

▲ 實習醫生黃遠倬寫下「我在隔離病房的日子」。

面對新型冠狀病毒（武漢肺炎），醫護總是走在抗疫最前綫，中大醫學院Facebook專頁在3日深夜分享了一篇自願加入「Dirty Team」的90後實習醫生黃遠倬文章，講述在隔離病房的日子，每日見證生死、面對人生無常，而且為免傳染家人，他選擇了自願性的自我隔離，亦下定決心，寫下遺書。

「Dirty Team」上班首天工作－証實死亡

（文章節錄自黃遠倬的個人社交網站貼文） 猶記得作為「Dirty Team」一員上班的首天，第一通接到的電話便是叫我去証實死亡。我依舊推着心電圖機，手執電筒及聽診器來到床邊，唯一不同的是我需要穿上全副武裝才能進入負壓房。頭套、面罩、N95、保護袍、手套，缺一不可。這位素未謀面的老伯伯，病情在入院翌日急轉直下，快速測試的結果還沒回來，他卻早一步回去了。 以這種形式開展新崗位的工作算是有些意料之外，但在醫院工作每天見證着生死的我們，應該是最明白人生無常的一撮人。悲劇或奇跡隨時都會發生，為免悔不當初只能好好擁抱當下，珍惜生命中每一個邂逅。而我也終於下定執筆的決心，把遺書寫妥，趁這個機會把說不出口的一一記錄下來。

認真洗手 乖乖做足預防措施

雖說是在「Dirty Team」工作，但這段時間應是我最注重衛生的日子。離開醫院前洗一次澡，回到酒店再洗一次；接觸病人前後都要認真洗手，臉壁吃飯前也必定要洗淨餐具。從前我總是嚷着「大菌食細菌」，現在也不敢吃最喜歡的街頭小吃了。每次想偷懶的時候就會提醒自己，貪一時之快而中招實在太不值了。想一想之後也會乖乖做足預防措施。

擔當不起親朋好友被我感染的責任

在我工作的醫院裡，實習醫生在隔離病房的職責與平時在一般病房大同小異，日常的工作量不算沉重，只是當值（On Call）時比較辛苦，平時由抽血員代勞的抽血打豆等工作接踵而來，我亦重新意識到一粒豆的重要性，倒霉的時候可以一個晚上近十個drip out……不過，最辛苦的還是不能回家。 理論上只要做足安全措施，即使與確診患者近距離接觸亦不會受感染，但始終武漢肺炎為新型病毒，傳染性、潛伏期、死亡率全是未知之數，為免傳染家人，我選擇了自願性的自我隔離。與家人見面時只能看着他們吃飯再買外賣，只能從相片感受朋友聚會時的樂趣，或許我是有些過份小心，我實在擔當不起有親朋好友被我感染的責任。

稍有疏忽 可演變成鑽石公主號或新天地教的慘劇

收到很多訪問的邀約，不過我都一一拒絕了，主要的原因是我覺得比我適合的人選大有人在，醫生前輩及護士們才是真正的「前線」，他們承受的風險比我大得多。 香港雖暫時仍未見大規模的社區爆發，但只要稍有疏忽便可能演變成鑽石公主號或新天地教的慘劇。我們只能做好抗疫的本份自救。

責任編輯 李志強