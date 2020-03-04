曾錦強：留最少六個月資金

我以前認為在業務有盈利後，只要留三個月營運資金便足夠。但在香港經歷了大半年社會運動的衝擊，再加上新冠肺炎疫情之後，我的體會是，原來即使有三個月以上的營運資金，也可以在很短時間內耗盡。

我的主業是廣告業務，這方面的情況還不太差，因為已經有八年的累積，而且我們的競爭力還算不錯，在市況低迷時，我們的業務仍比整體市場情況好，集團內除了一家公司要做些節省成本的動作外，其他的仍能用過往的累積撑一段頗長的時間。

在廣告業務以外，我有另外一個教育中心的小投資，主要做兒童ＥＱ班、社交班、言語治療等等，也會做一些家長教育的工作。本來去年上半年開始平手，預計下半年開始有微利，但一場社會運動令中心經常停課。到疫情出現後，更跟隨教育署的指引而全面停課，收入下跌99％，但卻繼續要出糧和交租，未來兩個月也不會有起色，要投入新資金才能續命。

這次衝擊對我的教訓是，當一切順利的時候，仍要提防黑天鵝的出現。黑天鵝的出現，帶來的不一定只是20％至30％的影響，生意可以是零。而且黑天鵝會接踵而來，影響可以長達以年計，最後能生存的，除了競爭力外，就是現金流最充沛的商戶。

原文刊於《晴報》