【韓流Oppa】梁小冰結婚20年恩愛如昔　陳嘉輝年青時靚仔勝韓星

▲ 梁小冰結婚20年恩愛如昔，陳嘉輝年青時靚仔如韓星。

陳嘉輝近年於TVB憑劇集《愛．回家之開心速遞》飾演朱展而再度「入屋」，早前在《金宵大廈》、《大醬園》的演出亦有不俗的表現。今日（3月4日）是陳嘉輝與太太梁小冰結婚20周年的日子，梁小冰於Facebook分享二人當年的結婚照。

曾是TVB一線小生的陳嘉輝在20年前的青靚白淨造型再度曝光，對比韓流Oppa完全不輸蝕！

現年56歲的陳嘉輝入行前曾於政府土木工程拓展署任職工程監督，後來被相中拍廣告後而入行，1986年簽約TVB旗下成力捧小生。

在1988年處境喜劇《都市方程式》內，陳嘉輝當主角、郭富城當配角。

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▲ 二人當年合拍劇集《新梁山伯祝英台》紅爆中港台。（Facebook圖片）

陳嘉輝梁小冰天生一對

後來，陳嘉輝因拍《兄兄我我》而與梁小冰相戀，拍拖期間合作台灣劇集《新梁山伯祝英台》而紅爆港台。

結果，陳嘉輝與梁小冰於2000年結束8年長跑結婚，兒子陳洋溢（Lewis）於7年後出生。

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▲ 小冰經常分享一家三口聚天倫的照片。（Facebook圖片）

陳嘉輝靚仔勝韓星

今日正是陳嘉輝和梁小冰結婚20周年，小冰在Facebook發放當年的結婚照片，並留言：

一切仍然很美！Happy 20th Wedding Anniversary！

▲ 眼神藏不住濃濃愛意。（Facebook圖片）

▲ 陳嘉輝當年外貌好比今日韓星。（Facebook圖片）

多張婚照中除見到二人結婚時的甜蜜與喜悅，最搶眼莫過於陳嘉輝當年的帥氣模樣，皮膚青靚白淨配上捲曲秀髮，側臉撇見高挺鼻樑加上唇紅齒白的模樣，跟今時今日風靡萬千少女的韓流巨星有過之而無不及。

而梁小冰於20年後的今日，比起當年更具少女味，見她經常在社交網站發放與老公和兒子出遊照片，可見二人廿年來感情不變、恩愛如昔。

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