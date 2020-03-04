【新冠肺炎】聶德權：今派2包機接258名滯留港人　11人改變主意不坐包機

▲ 政制及內地事務局局長聶德權今派兩包機接258名滯留湖北的港人。（資料圖片）

港府今日(4日)將派專機到武漢，接載滯留當地的港人。政制及內地事務局局長聶德權今早於機場，交代一連兩日專機到湖北接載香港人回港的情況時稱，今兩班專機料接載258名港人，包括4名應屆考生、10名有緊急醫療需要人士及孕婦。兩班包機今日將接載在湖北省的香港居民返港，預計分別於下午五時十分和八時四十分抵達香港國際機場。

政制及內地事務局局長聶德權聯同保安局局長李家超，及入境處處長曾國衞今早於機場見傳媒，聶德權稱今日將有2班專機從香港國際機場出發，預計兩班機可接載258位港人。

他解釋，第一班專機將接載113人，包括2位屬應屆中學文憑試考生；第二班專機將有145人，當中2名應屆考生、10名有緊急醫療需要者及14名孕婦。另外，有11名港人改變主意決定不乘坐包機，當中涉及不同原因。

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聶德權表示，現時有3800逾名港人滯留湖北37個城巿，當中有港人身處宜昌附近地區，赴武漢車程長達7小時，認為安排偏遠地區的港人返港有實際困難。

他明白港人亦心急回港，正與當地政府再作進一步部署，希望可盡快開展第二及第三批接載行動，但需要按緩急先後分批處理，會於各方面條件成熟時盡快安排，展開第三批接載行動。

他重申，返港人士離開小區、到達機場、經過海關及登機前都需接受多次體溫檢測，確保沒有出現病徵，才能夠乘搭包機，以將公共衞生風險減至最低；返港後仍會為是次參與行動的政府人員進行醫學監察，每日量度體溫，但毋須進行隔離檢疫，回港後會減少出席公眾場合。

兩班包機今日（三月四日）將接載在湖北省的香港居民返港。該兩航班預計分別於下午五時十分和八時四十分抵達香港國際機場。

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責任編輯：郭家穎