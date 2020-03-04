【新冠肺炎】聶德權：政府今派2包機 從湖北接載258名港人

▲ 政制及內地事務局局長聶德權今派兩包機接258名滯留湖北的港人。（資料圖片）

政制及內地事務局局長聶德權、保安局局長李家超及香港入境事務處處長曾國衞今晨（4日）於機場見傳媒，聶德權專機即將出發，一連兩日到湖北接載香港人回港。今日將有兩班轉機，先接在在湖北及在湖北以外的緊急個案的回港。第一班專機預計可接載113人，其中2位會是應屆的文憑考試生，第二架專機預計145人，有兩位為應屆文憑試考生，另有10位唯有緊急醫療需要，預計兩班機可接載258位港人。其中11位港人昨日改變主意，指不乘坐轉機回來。在眾人離開小區、到達機場、經過海關及登機前都需接受多次體溫檢測，確保沒有出現病徵，才能夠乘搭包機，以將公共衛生風險減至最低。回港後，仍會為是次參與行動的政府人員進行醫學監察，每日量度體溫，但毋須進行隔離檢疫，回港後會減少出席公眾場合。

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聶德權續表示，目前湖北約有3800多名港人，分散在超過37個城市，部分人居住在偏遠城市，在安排交通上出現實際困難。明白港人也心急回港，正與當地政府再作進一步部署，會於各方面條件成熟時盡快安排，並避免展開第三批的接載行動。

責任編輯：郭家穎