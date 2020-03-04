【黑人問號】李居明繼播《龍珠》再有防疫新招　大師建議抄《唐詩三百首》抗疫

▲ 李大師最近建議大家可抄寫唐詩抗疫。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐，玄學家李居明屢次提出具「創意」的抗疫建議，引起廣泛注意。繼為口罩加持、建議播放《龍珠》抗疫外，李居明最近提議大家可抄寫《唐詩三百首》，並謂此舉有助強身健體。

堪輿學家李居明最近在自己的個人YouTube頻道提出「抄經平瘟法」，表示：「心存內懼，必有外險。」他出：「抄經有濕土散熱之效，因為肺炎瘟疫源自火毒。」他認為大家於疫症時期應遠離手機，多看書及抄經以助抗疫，且最好用毛筆抄經文。

▲ （YouTube截圖）

李居明稱抄《唐詩三百首》可防疫

李大師建議佛徒可抄寫《心經》，而有其他信仰的信徒則可抄寫聖母經、玫瑰經等。

不過如果沒有宗教信仰的人士如何是好？李居明表示：「沒有宗教信仰的朋友，我建議可以抄寫《唐詩三百首》。『唐』乃『庚』金，不畏火毒的金，保護，『辛酉』之金，可以增強肺功能等。」

李居明聲稱可施法為口罩加，詳情請睇：http://bit.ly/32L4CjE

▲ 李大師曾指出若全港播放《龍珠》可有助抗疫。（ViuTV FB圖片）

李居明卜算有兩個生肖可避疫 大師抗疫新招：重播《龍珠》，詳情請睇：http://bit.ly/2TE1fXB

他更提議大家可以黃色的紙來抄寫經文，「因為黃色紙有如『符紙』，比白色紙更有效，抄完21篇《心經》後，需要在家中的北方火化，便可化洩北方三碧是非麻煩，為防疫加持。」

不過玄學並非精準科學，請讀者自行判斷其效用。