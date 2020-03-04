【法證先鋒IV】李施嬅自我家居隔離完畢 飄雪下開工演加拿大劇 娛樂 10:40 2020/03/04 分享： 熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向 ▲ 李施嬅在加拿大開工拍《血與水》。（取自李施嬅facebook） 《法證先鋒IV》李施嬅（Selena）約兩個星期前飛往加拿大，到當地拍攝劇集《血與水》（Blood & Water）。李施嬅十分有公德不過，到達加拿大後自發在偏僻小鎮作家居隔離。 到了昨天（3月3日），李施嬅自我隔離完畢﹐並在社交網上載了身在雪地上的自拍照，發文稱：「冬天的浪漫，今天開始拍攝工作啦。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【法證先鋒IV】楊潮凱演智障男童騷演技 全靠賢內助28歲上車做業主 10:31 2020/03/01 【法證先鋒IV】楊潮凱演智障男童騷演技 全靠賢內助28歲上車做業主 【法證先鋒IV】黎燕珊演苦命母親令人動容 珊姐把單親媽媽艱苦路投入角色 10:05 2020/03/03 【法證先鋒IV】黎燕珊演苦命母親令人動容 珊姐把單親媽媽艱苦路投入角色 【法證先鋒IV】謝芷倫獲讚專業揭幕後花絮 感謝監製梅小青給予機會發揮 11:37 2020/03/01 【法證先鋒IV】謝芷倫獲讚專業揭幕後花絮 感謝監製梅小青給予機會發揮 法證先鋒 李施嬅 疫情 武漢肺炎 肺炎 新冠肺炎 香港小姐 演員 娛樂人物職業 電視劇