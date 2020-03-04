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【法證先鋒IV】李施嬅自我家居隔離完畢　飄雪下開工演加拿大劇

娛樂 10:40 2020/03/04

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

李施嬅在加拿大開工拍《血與水》。（取自李施嬅facebook）

《法證先鋒IV》李施嬅（Selena）約兩個星期前飛往加拿大，到當地拍攝劇集《血與水》（Blood & Water）。李施嬅十分有公德不過，到達加拿大後自發在偏僻小鎮作家居隔離。

到了昨天（3月3日），李施嬅自我隔離完畢﹐並在社交網上載了身在雪地上的自拍照，發文稱：「冬天的浪漫，今天開始拍攝工作啦。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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