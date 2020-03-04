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【豪宅曝光】謝安琪4千呎大屋睇海景　張繼聰父子超大客廳享天倫樂【多圖】

娛樂 11:53 2020/03/04

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

謝安琪張繼聰豪宅曝光。

在社交媒體非常活躍的樂壇天后謝安琪（Kay）近日驚爆失眠，展開一場謝安琪與粉絲可愛的互動。謝安琪自08年《囍帖街》後人氣急升，夫婦由大埔的村屋搬至比華利山獨立洋房，謝安琪和老公張繼聰分享家庭生活時，經常會讓豪宅意外曝光。

Kay睡房落地窗。（取自謝安琪IG）

早前謝安琪在instagram上載一張側躺床上，手掩額頭，看似不舒暢的照片，並配文：「總是六點驚醒，總是一身冷汗，感覺不好受。」，令粉絲非常擔心謝安琪的狀況，紛紛留言送上慰問。

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謝安琪自揭失眠原因。（取自facebook）

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昨日Kay再附上一張坐在睡房落地窗前的照片，並為失眠開估：「謎底解開了，原來我一直忘了關上窗簾。這幾天晚上關了窗簾，便一覺睡到天光了，感謝大家關心，更抱歉讓大家擔心了。」，令粉絲們虛驚一場，不過Kay此照也似在回應新歌《我在陽台上看你》。

不知是否受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情的影響，謝安琪留在家中時間變多，因此有時間收捨房間和梳理情緒，更同場加映如何被女兒打亂拍照而不失霸氣。

然而Kay跟女兒憑窗遠望，卻令家居落地玻璃可望無敵海景的家居照曝光。

應付女兒拍照時亂入，Kay的方法便是置之不理，繼續擺甫士。（取自謝安琪IG）

據悉張繼聰與謝安琪現時居住的比華利山別墅是在2008年，金融海嘯時以1,200萬低價買入，全屋面積約4,000呎。由於屋苑遠離市區，私隱度極高，同區也有不少圈內人居住，如陳豪、徐淑敏（現名徐菁遙）、楊怡等。

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父子共浴。（取自張繼聰IG）

著重家庭樂的張繼聰，不時在instagram分享和孩子們玩樂的照片，包括和兒子擦背、打遊戲機、背著女兒在客廳爬、成為女兒的遊戲機，場面非常溫馨。

父子在客廳的男人浪漫。（取自張繼聰IG）

張繼聰曾發佈跟兒子張瞻家中打機的父子照，可見家中客廳超大，且樓底甚高。

張繼聰客廳的大電視。（取自張繼聰IG）

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至於女兒張靖的房間由謝安琪悉心打理，希望女兒每晚都有甜美的好夢，謝安琪曾在instagram寫下對女兒的話：「如果你喜歡……我會每天跟你看風景，跟你唱可愛的小兒歌，跟你說我兒時最愛聽的小故事……」

窗外是無敵大海景。（取自謝安琪IG）

謝安琪更向妹妹細說哥哥的優點：「其實你哥哥也很會說故事啊，他每天下課回來，總愛拉著我說許多新奇有趣的事情……到一天你開始聽懂他說的話，你一定會更加愛他的，因為他真的很會搞笑。」

女兒自己的房間。（取自謝安琪IG）

早前張繼聰也上載跟子女家中玩樂照片，因疫情多留在家的Louis，扮牛牛讓囝囝騎著，盡展父愛。

張繼聰甘願為孩子們做牛做馬。（取自張繼聰IG）

張繼聰與女兒在客廳玩耍。（取自張繼聰IG）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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