【停課不停學】K3功課教日本浮世繪　讀250字賞析文章考起爸媽：玩謝家長系列

▲ 有爸媽認為，這份浮世繪賞析功課是「玩謝家長」。

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，中小學持續停學，為讓學生停課不停學，學校都提供練習或網上活動。而近日網上瘋傳一間幼稚園的K3工作紙，惟內容是長達250字的閱讀理解，介紹日本著名浮世繪畫家及其作品。不少家長紛紛表示「瘋狂」，認為與學生能力不成正比。

在網上流傳的工作紙，是一間連鎖幼稚園停課期間給學生做的中文功課，長約250字的文章介紹日本著名浮世繪畫家葛飾北齋，並選了其浮世繪作品《富嶽三十六景》之「神奈川沖浪」進行賞析，工作紙上除了有畫作、葛飾北齋的人像之外，亦有約250字的文章，附有5條問題，讓學生圈出答案或口述答案。

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▲ 有幼稚園以250字的浮世繪賞析作功課。（facebook圖片）

家長意見不一

不少家長看到工作紙後直言「太誇張」，認為K3不可能認讀那麼多字，甚至家長都不知道甚麼是「浮世繪」，「幼稚園？香港教育，快人萬步！」，「好離地，一年級都未識睇咁多」，有人笑言幼稚園功課一向是讓家長做，又指「家長揀邊間幼稚園，其實是讓自己讀的」。

不過，亦有家長認為，文章可以拓闊孩子的視野，而且問題其實很簡單，如果是親子共讀亦未嘗不可，較無聊抄寫更有用。另有人認為，內容情景雖是浮世繪大作，但出題合乎幼教水平，只是問直線、曲線、大小等問題，長答題則只須口述毋須書寫，相信習作是由家長或老師陪同完成，因此文字長短都是由大人讀而已。

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責任編輯：林愛娜