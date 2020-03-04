【新冠肺炎】何栢良：邊境措施存疏漏　預計湖北回港的港人有1%至5%受到感染

▲ 何栢良指香港過去兩個月的社區方面防疫措施做得好。（資料圖片）

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情瞬息萬變，港大感染及傳染病中心總監何栢良醫生今晨回應電台提問，指邊境措施十分重要，惟認為特區政府在抗疫上相對南韓或意大利，已經做得比較好，但執行政策上仍然存有漏洞，認為要守住疫情需做到零疏漏。

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邊境措施方面，參考新加坡的例子，其抗疫政策很迅速亦沒有疏漏，口岸的管制十分嚴格。何栢良認為封關應分開本地居民或非本地居民處理，針對本地居民應在回港後進行14日的隔離，而非本地居民的話，應拒絕入境，有見香港政府亦有對南韓及意大利等採取有關措施，但需要嚴格監控漏洞方能發揮功效。

本港方而，何栢良表示內地有限制不同省市之間的人流，早於1月的第3個星期後就落實人流進出落實封關政策，而且全面取消了來港的簽注，反觀香港則是比較被動。何栢良隨即指香港的邊境政策仍然有漏洞，例如有香港人經澳門返回內地，再經澳門回香港，但在以回鄉證入境時，未必有以內地電腦系統聯合的方法去查看過往的出入境紀錄。

針對此事，何栢良指有聽聞現時仍然為自出自入情況，沒有作特別查問，可見政策上仍然存有漏洞，他認為要守住疫情需做到零疏漏。而何栢良又認為從湖北回港的人中，按照湖北省和武漢市現時的感染人口比例，預計每500人中介乎1%至5%受到感染，相信當中有人已受感染但未曾發病，仍然在潛伏期。

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何栢良指世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安曾讚揚香港及新加坡在沒有全面封關下，仍然能有效地應對疫情，何栢良認為做得好的是香港人自身的防疫措施有效，早在出現第一單確診個案之前，市民已自覺地戴上口罩。而在1月23日第一單確診個案之後，基本上所有公眾地方的人都已戴上口罩。

反觀意大利和南韓的確診速度，可謂以火箭的速度上升，其社區環境遠遠差過現正在爆發的地區，若然不是港人主動及積極抗疫，很大機會已變成南韓或者意大利。何栢良又指現在全球65個地區已有確診個案，甚至超過一半地區已有社區傳播，已遠遠超過2003年沙士時全球只有約8000確診個案，故建議市民在疫情期間仍然需要帶上口罩。

責任編輯：郭家穎