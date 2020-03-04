【新冠肺炎】許樹昌料少部分武漢返港人士有確診過案　

▲ 中大呼吸系統科講座教授許樹昌預料，武漢返港的人士有小比例對新型冠狀病毒檢測呈陽性。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，政府今日（4日）派包機到武漢接載滯留港人，預料共接載258名港人包括孕婦、長期病患者以及應屆文憑試考生。相關人士返港後需到火炭駿洋邨檢疫中心強制檢疫14日。

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中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在一個電台節目中表示，由於武漢屬於疫區，而港人於當地居住了一段較長的時間，有關人士必須接受強制檢疫14天。他又舉例指，日本鑽石公主號上的港人亦有在回港時未發病的病例，相信是回港後的潛伏期中醞釀後才確診，預料同樣有少比例的武漢返港的人士會對檢測呈陽性。

許樹昌認為，武漢包機上的機組人員及同行官員因有全套防護裝備，無須強制檢疫，正如醫護人員穿著防護衣下照顧病人情況一樣，但為安全起見會有醫學監測。

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另外，包機中有部分人士是孕婦，許樹昌指內地曾發表有關孕婦患上新冠肺炎的報告，報告中共有9名女士已到第3期懷孕期，結果顯示她們的羊水及奶均沒有病毒，嬰兒亦十分健康，暫時沒有證據顯示，病毒會由母親傳至嬰兒。

市民近日陸續恢復正常上班，許樹昌稱，現時疫情相對穩定，新個案大部分涉佛堂及馬會等，但未見爆發不明來歷的新個案，認為政府可逐步放寬圍堵政策。他建議大廈實施防疫措施，包括進入大廈前量度體溫，呼籲僱主彈性安排用膳時間，避免人多聚餐等。

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許樹昌又指，內地方面除了湖北省外，其他地方似乎減少了確診個案。他又指，意大利、伊朗及韓國的疫情令人擔心，認為如有關地區不實施圍堵政策，是增加病毒「大流行」的機會。

責任編輯：郭詩詩