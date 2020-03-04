【新冠肺炎】泰國政府旅遊局： 旅客抵泰後不需要14天自我隔離【內附遊泰須知】

▲ 泰國政府旅遊局提醒大家，遊泰前也要了解自己的身體狀況。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，泰國至今有確診個案共43宗。泰國一向是港人熱門旅遊目的地，其政府旅遊局在Facebook回覆網民查詢時（4日）回覆，因應新型冠狀病毒疫情最新發展，所有入境旅客均需要監測體溫，如旅客抵泰後有相關病徵，會即時轉介並接受更詳細檢疫測試。

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有關回覆指，泰國一向歡迎香港朋友前來觀光，亦同樣重視旅客的安全，因應新型冠狀病毒(covid-19)疫情最新發展，泰國政府亦將採取更嚴密的入境措施。所有入境旅客均需要監測體溫，若抵泰旅客被發現有相關病徵，會即時轉介並接受更詳細檢疫測試。又澄清截至2020年3月4日早上10時38分， 旅客抵泰後並不需要14天自我隔離。

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而泰國政府在昨日（3日）宣布，將包括香港在內的11個國家及地區列為「高危地區」，呼籲國民從有關地入境泰國後，自我隔離14天。泰國公共衞生部發表公告，將中國、香港、澳門、台灣、日本、德國、韓國、法國、新加坡、意大利和伊朗列為新冠肺炎高危區。fb專頁「泰國粉絲大本營」則指，曾聯絡泰國旅遊局香港辦事處，獲回應指外國遊客暫不受此限，暫時針對外國遊客的措施尚未有定案。

泰國政府旅遊局於本月2日，於社交網站上發表遊泰時的旅行須知，分別提供針對出發前、飛機上及於泰國境內的防疫措施。

市民可以參考有關遊泰須知

【新冠肺炎】泰國列本港等11地為高危地區

責任編輯：郭詩詩、郭家穎