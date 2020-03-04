【新冠肺炎】泰國政府旅遊局： 旅客抵泰後不需要14天自我隔離【內附遊泰須知】
社會 11:23 2020/03/04
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，泰國至今有確診個案共43宗。泰國一向是港人熱門旅遊目的地，其政府旅遊局在Facebook回覆網民查詢時（4日）回覆，因應新型冠狀病毒疫情最新發展，所有入境旅客均需要監測體溫，如旅客抵泰後有相關病徵，會即時轉介並接受更詳細檢疫測試。
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有關回覆指，泰國一向歡迎香港朋友前來觀光，亦同樣重視旅客的安全，因應新型冠狀病毒(covid-19)疫情最新發展，泰國政府亦將採取更嚴密的入境措施。所有入境旅客均需要監測體溫，若抵泰旅客被發現有相關病徵，會即時轉介並接受更詳細檢疫測試。又澄清截至2020年3月4日早上10時38分， 旅客抵泰後並不需要14天自我隔離。
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而泰國政府在昨日（3日）宣布，將包括香港在內的11個國家及地區列為「高危地區」，呼籲國民從有關地入境泰國後，自我隔離14天。泰國公共衞生部發表公告，將中國、香港、澳門、台灣、日本、德國、韓國、法國、新加坡、意大利和伊朗列為新冠肺炎高危區。fb專頁「泰國粉絲大本營」則指，曾聯絡泰國旅遊局香港辦事處，獲回應指外國遊客暫不受此限，暫時針對外國遊客的措施尚未有定案。
泰國政府旅遊局於本月2日，於社交網站上發表遊泰時的旅行須知，分別提供針對出發前、飛機上及於泰國境內的防疫措施。
市民可以參考有關遊泰須知
- 在出發前，旅客需要登記前在一次檢查確保自己沒有發燒症狀。應馬上找醫生作檢查與治療，同時建議應將旅程延期。
- 在飛機上及到達泰國時，旅客應遵守航空公司的感染控制指南。如實回答有關旅行歷史和聯絡方式的問卷，並通過熱掃描儀和紅外線溫度計進行發熱篩查。
- 保持個人衛生，勤力洗手或使用酒精搓手液搓手。
- 盡量於全程飛機上亦戴上口罩。
- 若出現新型冠狀病毒病症的乘客於登機時都必須被隔離，在抵後也會被送去接受進一步的醫學評估同治療。
- 根據疾病預防和控制標準，已經接觸或坐於可疑病例附近的旅客都將被跟進14日。
- 體溫若在37.5攝氏度或更高，有呼吸道症狀，而且曾到新型冠狀病毒流行地區旅行的旅客都將被隔離，並轉移到指定醫院進行隔離或治療。
- 應遵守景點中的發燒篩查檢查，如果現出新型冠狀病毒症狀的旅客將受到進一步嘅評估同治療，亦建議旅客盡量於旅行中的任何時候都戴住口罩，同時避免與有病症的人士有密切接觸，避免去人多地方。
- 如果有不適情況，應盡快尋求醫療協助，致電予醫療人員及告知你的詳細旅行歷史。
- 旅客亦可留意泰國旅局的網站：www.tatnews.org
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
責任編輯：郭詩詩、郭家穎