【印度巴士輪姦案】4犯人交請願書3度逃過絞刑　受害女生媽媽：整個系統都支持犯罪分子

▲ 原定3月3日執行絞刑，4犯人再次上訴遞交請願書，3度逃過絞刑。

轟動全球的2012年印度巴士輪姦案，纏訟長達7年後，印度新德里法院早於今年1月簽署死令，宣判在3月3日清晨對4名犯人執行絞刑。據報道指，原本4人在昨日（3日）執行絞刑，但由於4人不斷遞交請願書，死刑命令再次被保留，即使法官要求當晚繼續執行，但因流程問題死刑再次延後。

女大學生在巴士遭6人輪姦

據CNN報道，事發於2012年12月，當時年僅23歲醫學院物理治療系女大學生Jyoti Singh Pandey，晚上與男友人看完電影後準備回家，於新德里搭上一輛巴士，司機把巴士駛離正常路線，主犯Mukesh Singh和其他乘客將男友人制服擊昏，然後一個接一個輪姦Jyoti。

Jyoti極力反抗卻無補於事，6人輪姦後更用亂棍毆打Jyoti，她的腹部、腸和下體均受到鐵棒攻擊，事後Jyoti和男友人被推下車丟棄在路邊。Jyoti被緊急送院，當時只有5%的腸子留在體內，還被送往新加坡進行救治，Jyoti最終接受治療10多日後傷重不治。

犯人不知悔改

事件震驚印度社會，6名兇徒中，司機在獄中自殺身亡，另有一人因未成年而被判3年感化，其餘4人則全被處以死刑。其中主犯Mukesh面對死刑更沒有悔意，認為是受害者Jyoti咎由自取，

她當晚不應該還手，她應該保持沉默，保持沉默的被姦。

一再上訴 死刑再次延期

經過7年纏訟，德里地方法院原本判決4人於1月22日上午7時絞刑處死，但被告律師再提上訴，並向印度總統提出特赦，遭到拒絕，最高法院也駁回上訴，4人預定於3月3日清晨6點執行絞刑。但法院再度推遲4名死刑犯的絞刑，理由是嫌犯巴萬（Pawan Gupta）提出的特赦請願書被總統拒絕了，根據《德里監獄規則》，案件至少要經過14天才能進行下一步。

而另一名嫌犯維奈（Vinay Sharma）則提交一份保外就醫申請，指精神不穩定同樣允許，因此死刑命令被保留。

媽媽不滿法律制度的失敗

對於死刑第3度延期，Jyoti的媽媽Asha Devi不滿地表示，

一再推遲執行死刑是我們系統的失敗，整個系統都支持犯罪分子。

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責任編輯：王明芳