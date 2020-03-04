【新冠肺炎】澳洲疫情升溫掀超市搶購潮　喪屍電影迷囤劍及斧頭：為末日作準備

▲ 澳洲現超市搶購潮。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，繼日本、南韓、美國，澳洲亦因出現社區傳播，而掀起超市搶購潮。大多民眾選擇購買大量罐頭食物、有長期病患者購買了一年的藥物作儲備，也有人購買劍、斧頭等武器作防身之用，直稱「如為世界末日作準備」。

▲ 民眾搶廁紙。(Facebook圖片)

綜合澳媒報道，有居住悉尼的媽媽Milly表示，自己猶如「為世界末日作準備一樣」，已將空餘的房間轉成雜物房。她購買了大量罐頭豆、蔬菜、水果、廁紙、貓及狗糧等基本用品。她解釋，由於家中5歲的兒子有肺病，而且有惡化的跡象，萬一疫情爆發，他們就有機會在醫院就診時感染新冠病毒，所以她必須做好準備。

▲ 民眾儲備大量食物。(影片截圖)

另一名三孩之母Jemma Reed表示，自己觀看過很多喪屍、末日電影，所以比其他人準備得更多，目前已儲備各50公斤大米與小扁豆、藥物、濾水器、露營裝備、蔬菜種子、急救箱、狗糧等，物資足夠全家使用一年。

雖然我不認為疫情嚴重，但有3個孩子，你永遠都不會覺得安全。

此外，她更購買了劍、斧等「合法」防禦武器，又有3個魚缸可供養魚。Jemma Reed稱最重要是物資可以作交易。

如果情況惡化，藥物就可以交換食物，尤其是退燒藥、哮喘藥，澳洲有一半人都患有哮喘。我們又有煙草，雖然數量不多，但如有需要仍然可以用來交換食物。吸煙者不論什麼情況，仍然想吸煙。

責任編輯：羅嘉欣