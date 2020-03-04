【新冠肺炎】旅日台星直撃日本廁紙荒情況　歐陽靖連續5天撲不到衛生紙

▲ 旅日台星歐陽靖遇「廁紙之亂」，連續五日撲不到衛生紙。

武漢肺炎（即新冠肺炎）在世界各地持續蔓延，繼香港、台灣、內地曾爆「廁紙荒」後，近日延伸至日本。旅日台灣女星歐陽靖在5前發帖提及，當地爆發「#日本衛生紙之亂」，而家中只剩一卷廁紙的歐陽靖，至今還未能成功入貨。同時，因為歐陽靖在Facebook比對日台處理手法，由此引發網民討論。

截至今日（3月4日）上午9時，日本當地確診患上武漢肺炎患者達284宗，另計「鑽石公主號」郵輪上確診的706人，以及當中12宗死亡個案，日本當地的民眾亦開始進行抗疫行動。

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▲ 歐陽靖旅居日本數年，多棲的她曾出演舞台劇及電影、出書、入圍金馬獎最佳造型設計獎，同時還是一位跑者。（Facebook圖片）

謠言導致日本廁紙荒

旅居日本的台灣女星歐陽靖於上月底27日發文，以「#日本衛生紙之亂」為標記，指出因日本當地傳出武漢肺炎造成中國來的衛生紙原料缺貨、日本工廠停工、衛生紙將會被高價炒賣等謠言，於是民眾開始四出搜購並囤積廁紙。

家中只剩下一卷存貨的她，分享朋友到超市拍下貨架被一掃而空的照片：「﻿我家只剩一捲廁所衛生紙，但我還來不及去搶啊！好險家裡有免治馬桶，以後都用毛巾擦？」

▲ 口罩、衛生紙、消毒液，一上貨架已被掃光。（Facebook圖片）

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歐陽靖於「日本衛生紙之亂」的第二天，在Facebook發文分析，何解日本會比港台晚一點爆發「廁紙荒」，並解構日本與港台兩地搶廁紙的不同原因：

日本人囤積衛生紙的原因跟當初港、台不太一樣，他們是受到這幾個網路謠言影響： ﻿

■ 衛生紙的原料來自中國，由於新冠病毒影響，原料會無法輸入日本。﻿ ■ 日本的衛生紙工廠會因為防疫而停止運作。﻿ ■ 不肖商人已經開始囤積生活用品了，之後會拿出來高價炒賣（囤貨與炒賣與在日本並無法規可管）。﻿

在文中歐陽靖提及到日本的防疫資訊相對亞洲其他地區較慢，政府應對政策亦不夠快，隨即引來網友持不同意見在留言區中熱烈討論。

歐陽靖尊重各人的言論自由，並表示自己並非不喜歡日本：「我並非討厭日本，日本很好，不然我就不會住在這裡了。」她並強調人民應該有更多獨立思考的能力，而非永遠地盲目愛國。

▲ 多間日用品店的貨物都被搶購一空。（Facebook圖片）

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而直到昨日（3月3日）已是「日本衛生紙之亂」的第5日，歐陽靖還是買不到衛生紙。

她透露日本的衛生紙供應量是完全充足，不過幾乎一上架就被民眾火速掃光，同時口罩、酒精、消毒液等的防疫物品也難以購買：「家裡只剩下唯一一捲廁紙的我…再過幾天可能就要跟其他婆婆媽媽一樣，大清早守在超市門口等開門就衝進去搶吧…？」﻿

▲ 有網民詢問是否留日中國學生搶貨，歐陽靖指搶購日用品的都是當地日本人。（Facebook圖片）

歐陽靖指最近日本許多電視節目報導，提及台灣的限量購買制度，同時大力讚揚台灣的防疫政策。

她希望讓日本官員做為借鏡，更笑謂：「台灣政府整個被日媒捧上天了！」﻿不少網民留言發表意見，當中亦有許多網友詢問是否需要為歐陽靖寄送廁紙。

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