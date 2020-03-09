【新冠肺炎】來回擦拭家具令病菌四散　日本打掃專家教正確清潔家居方式

▲ 日本打掃專家松本忠男分享正確家居清潔方式。

新冠肺炎（武漢肺炎）、流感病毒來勢洶洶，市民防疫意識比平時提高，出入會戴上口罩，家居清潔更是許多人常做的事情。日本打掃專家松本忠男在著作《健康掃除力》中提到，日常重複消毒、抹擦拭桌子及扶手的行為，其實是常見的錯誤打掃方式。

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來回擦拭家具令病菌四散

在日常生活中，許多人習慣不斷擦拭家具，而松本忠男指出，這是一種常見錯誤行為。若用毛巾來回擦拭，那附著在毛巾末梢的細菌及病毒，不只會落在桌子或扶手上。而且細菌及病毒已附在毛巾，也可能會再次附著在打掃處。

他舉例，2006年12月，東京一間大型飯店內，有444位客人集體感染「諾如病毒」（又稱「諾沃克病毒」）。當時飯店職員用吸塵機，清除黏附在走廊地墊上的嘔吐物，令大量病毒透過吸塵機排氣，在空氣中飄散，導致集體感染。

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諾沃克病毒粒子細小，在乾燥環境中也能生存約1個月，所以絕對不可以用吸塵機清理嘔吐物痕跡。要正確清潔消毒，他建議「擦拭方式」的基本重點，在於毛巾要「向著同一個方向擦拭」。

建議用漂白劑清潔

有些人認為「酒精可以消滅所有病菌」。他表示，不是所有病毒都可以藉由酒精殺死。根據不同病毒種類，也分為可用酒精殺死，以及無法用酒精殺死的類型。如流感和德國麻疹這種被稱為「包膜」的脂質膜所覆蓋的病毒，就可以被殺死。

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但對於本身就沒有包膜的諾沃克病毒，以及輪狀病毒來說，酒精是無效的。因此，他建議用有更強力殺菌效果的次氯酸鈉（家庭用漂白劑）來進行清潔，可把家庭用氯系漂白劑稀釋為 0.02%，再用毛巾向著同一個方向，消毒擦拭家具。

責任編輯：羅嘉欣