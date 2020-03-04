【新冠肺炎】不是每個膠樽可裝酒精漂白水及雙氧水 化學博士K Kwong教揀合適塑膠容器

▲ 化學博士K Kwong教揀合適塑膠容器盛載酒精、漂白水及雙氧水。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，家家戶戶也加強家居衛生措施但並非所有塑膠容器也適合分裝清潔及消毒用品。用錯膠樽，更會令液體分解。香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）在網上分享，用甚麼材質的塑膠容器才適合盛載酒精、漂白水、雙氧水。

化學博士K Kwong在其facebook表示，不建議用玻璃樽盛載酒精、漂白水、雙氧水，因為不方便運輸及易碎。而且，玻璃樽含有鐵及其它過渡性金屬離子，可催化雙氧水分解，故也不能注入雙氧水。

他建議用膠樽盛載酒精、漂白水、雙氧水，但也並非每種材質生均適合，綜合如下：

塑膠種類 盛載酒精 盛載漂白水 盛載雙氧水 產品例子（資料：食安中心） 1號：PET/PETE

聚對苯二甲酸乙二酯 ✓ 註：放久了會釋出微量酯類物質，但是安全的。 ✓ 註：要用低透光度膠樽，否則會令漂白水很快分解。 ✓ 註：要用低透光度膠樽，否則會令雙氧水很快分解。 用後即棄飲料瓶、油瓶 2號：HDPE

高密度聚乙烯 ✓ ✓ ✓ 奶類飲料瓶、 酸乳酪飲料瓶 3號：PVC

聚氯乙烯 ✓ 註：只能存放10數天。放久了會釋出有毒VC單體及塑化劑，但不比膠拖鞋釋出的多。 ✓ ✗ 註：因為部分PVC容器有金屬污染物。 玻璃瓶的金屬蓋墊片、手套 4號：LDPE

低密度聚乙烯 ✓ ✓ ✓ 保鮮紙、食物袋 5號：PP

聚丙烯 ✓ ✓ ✓ 適用於微波爐的容器 6號：PS

聚苯乙烯 ✓ 註：材質較易碎裂 ✓ 註：材質較易碎裂 ✓ 註：材質較易碎裂 用後即棄外賣容器和餐具 7號：OTHER

其他塑膠 ✗ ✗ ✗ 可再用飲料瓶

由此可見，塑膠種類1號PET/PETE、2號HDPE、5號PP均適合盛載酒精、漂白水、雙氧水這三種液體。惟用PET膠樽注入漂白水、雙氧水，選用透光度低的為佳。

另外K Kwong稱，市面較難找到體積較小的3號PVC膠樽。至於4號LDPE，則很少製成膠樽，通常是製成膠袋。6號PS材質則較易碎裂，例如發泡膠也是用PS製成，但很易破爛，並不建議用來盛載液體。

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責任編輯：羅嘉欣