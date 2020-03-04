【行山登高】港人行山避疫郊區人頭湧湧　化學博士教疫情中行山禮儀【內附高危行山徑】

▲ 港人行山避疫郊區人頭湧湧，化學博士拆解何時能夠除去口罩。

在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐下，市民為呼吸新鮮空氣，紛紛郊遊行山。但在過去幾個周末，幾乎所有山頭都充斥著遊人，在此情況下，行山可不可以除低口罩？香港大學化學系博士、前香港中文大學講師鄺士山（Dr K Kwong）就教大家疫情中的行山禮儀。

有人行過切勿大聲說話產生飛沫

去行山是否可以安心除下口罩？K Kwong在其facebook專頁表示，去「高危行山徑」時，或者10零米内2個人時，其實需要全程帶口罩。所謂的「高危行山徑」包括4大徑（即麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑）、黄龍坑及船灣等郊遊徑、獅子山、九徑、太平山及長洲等小島。

K Kwong提醒，如果行山時已除去口罩，要時刻注意附近有沒有其他人經過。如果有人行，就不要做「危險行為」產生飛沫，例如咳、吐口水及大聲說話。另外，自已口罩請自己帶走，切勿放入垃圾桶，因為馬騮及牛牛會摷垃圾桶。

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▲ 行山人士等在獅子山「打卡」。（圖片來源：香港行山遠足之友（吹水山谷）Facebook）

建議港人去較少人的山徑

如果行山時見到有人跑山，從後趕上，亦不必向後望，只要左、右移動就可以。K Kwong解釋這是因為「跑山友」很可能一邊跑，一邊大力呼吸，飛沫會比較多。在此非常時期，他又建議迎面見到山友時，不用大聲打招呼，點頭即可，避免產生飛沫。

他指出可以選擇一些較少人去的山徑，他平日多數去一些沒什麼人去的地方，例如西流江、大水湖、青松紅壑、杯靈双渡、長咀、大蛇灣、女婆山、老虎騎石、牛耳石山、鹿巢山、石獅山及乾隆古道等等。

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▲ 有網民拍到釣魚翁山頂人山人海。（圖片來源：香港行山遠足之友（吹水山谷）Facebook）

網民：山徑比旺角更熱鬧

不少網民紛紛留言，表示最近的「高危行山徑」比旺角更熱鬧，更離譜是有些人未開始行，在山腳聚集時已經除去口罩。有人奉勸一大班人行山的人士，看到有人迎面以來應該「收收口」，因為對面的人受到飛沫威脅但又無路避走。

另外有網民提醒，如果要行黃龍石澗，下雨時不應行近水源，亦要包實腳邊，因為河底沙泥內有大量水蛭。如有水蛭爬上身，要用指甲推走牠的吸血口，成隻整走，再消毒傷口。

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責任編輯：王俊賢