【新冠肺炎】大阪環球影城及多間博物館休業　一文盡睇退票方法【附休館日期及詳情】

▲ 日本多間博物館及主題樂園受新冠肺炎疫情影響暫時休館，以防疫情蔓延。（相片：大阪環球影城官網）

日本受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，多項大型活動已相繼取消或延期，而港人最愛到的大阪，現時已有不少公共設施如公園、博物館等，甚至是主題樂園均告暫時休館，以防疫情蔓延，其中包括港人最愛的大阪環球影城，已購買門票的旅客又可怎樣退票？

受影響的公共設施包括天王寺動物園、大阪市美術館、大阪市自然歷史博物館、大阪歷史博物館、大阪市科學館、大阪市東方陶瓷博物館及大阪生活今昔館。

而主題樂園日本環球影城、枚方公園、大阪兒童樂園及HARUKAS 300，均已全部暫時休業至3月中，是否繼續暫停開放或重新開館，則要視乎疫情發展而決定，直至官網另行通知為止。

各款通行證期限將延長

然而，主題樂園可以怎樣退票？大阪環球影城官網寫明：「有關門票的退款等問題，請向購買的代理旅行社申请。影城内概不接受退款。」

因此，遊人必需向旅行社申請退票，影城並不處理退票相關事項。

▲ 大阪環球影城只可通過旅行社退票。（相片：大阪環球影城官網）

枚方公園則說明，休業期間所有通行證的銷售和更新將會暫停，若果全年通行證在臨時休業期間到期，有限期將延長至2020年3月31日，該等客戶的續約期限將延長至4月30日。

至於冬季票冬季票的退款，將於3月9日在枚方公園網站上公佈。

▲ 枚方公園通行證有效期將延長至4月30日。（相片：枚方公園官網）

另外大阪兒童樂園安排如是，旅客已購買的通行證有效期將自動延長一個月，例如於2020年7月10日到期，則為延長至8月10日。旅客若購買了到期日期為2020年3月31日的預售票，到期日期則自動順延至2020年4月30日。

然而，在便利店購買的預售票因發行日期而異，因此需致電與園方聯繫查詢。

▲ 大阪兒童樂園通行證有效期將自動延長一個月。（相片：大阪兒童樂園官網）

至於購買了ワクワクギフト券的遊客，2019年3月1日至2020年2月27日發行的門票將延長一個月。枚方公園的所有門票及通行證，在到期日時將被重新讀取，因此不需要任何申請程序。

▲ HARUKAS 300門票需在購買地退款。（相片：HARUKAS 300官網）

至於觀賞大阪全景的熱點HARUKAS 300，旅客當前擁有的門票可在其他日期使用，如果需要退款，則需在購買地退款。退款開始日期將在稍後公佈。

▲ 大阪多間博物館、主題樂園休業至3月中。

記者：陸明敏