【On Call 36小時】羅仲謙跳海向楊怡表白　愛妻號北上開工堅持一件事讓太太安心【有片】

▲ 羅仲謙與楊怡因合作《On Call 36小時》而定情。

TVB深宵重播劇集《On Call 36小時》系列，是TVB人氣醫療劇之一，在2012年首播時，當年大結局成該年最高收視的劇集。在《On Call 36小時》不只取得好收視，更撮合了羅仲謙與楊怡的姻緣。

在《On Call 36小時》內，楊沛聰（羅仲謙飾）暗戀范子妤（楊怡飾），雖然最後范子妤與「一件頭」（馬國明飾）成為一對。但在現實中，羅仲謙與楊怡卻戲假情真，由情侶成為夫婦，結婚至今已4年的羅仲謙與楊怡，今年5月更將榮升做人父人母，非常溫馨。

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▲ （TVB截圖）

合作《On Call 36小時》定情

《On Call 36小時》是楊怡與羅仲謙的定情作，據悉當年羅仲謙早對楊怡存有好感，拍劇開夜時，羅仲謙常借故問楊怡想吃甚麼宵夜，目的是可多陪伴對方。

楊怡曾接受電台訪問表示：「我不會因拍戲而投入喜歡上對手，我是分得很清楚的人。」所以，羅仲謙的宵夜攻勢並未有成功奪得女神歡心。

不過，羅仲謙並無因此放棄，在劇集拍完半年後仍在力追對方。他曾在節目《娛樂大家》中自爆向楊怡表白的過程。

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▲ （楊怡微博圖片）

羅仲謙寒夜游水表白

話說在一個寒冬的深夜，羅仲謙與楊怡行沙灘聊天。當時，楊怡開玩笑地說：「你敢不敢跳下去？如果你從這裏游出浮台，我便做你女朋友。」於是，自恃本身擅泳的羅仲謙便真的跳下去，並游至浮台，再問她：「可不可以做我女朋友？」

雖然楊怡在那刻並無立即答應，但後來都被對方誠意感動。但由於楊怡較羅仲謙年長5歲，而且當時二人事業地位不一，故這對姊弟戀不被外界看好。

羅仲謙楊怡成模範夫妻

然而，真愛是可衝破所有障礙，羅仲謙與楊怡於2016年修成正果。二人結婚至今近4年，非常恩愛。

羅仲謙一向都是愛妻號，自用個人Instagram起，所關注的對象就只有楊怡。而且，結婚後，他更把除工作以外的所有時間都放在老婆身上。

在上月，羅仲謙更宣布楊怡懷孕，鼠B預產期為今年5月。

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▲ （楊怡微博圖片）

羅仲謙成愛妻號

羅仲謙現在不時要到內地拍劇，一拍便是數個月，但他堅持不會在內地生活超過4個月，因為要回家見楊怡。

他平時在港時，更不會夜蒲、不出席社交活動、不飲酒、不吸煙，只愛在家健身及打機，當然還有是陪老婆。

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▲ （楊怡微博圖片）

而且，羅仲謙更願為楊怡改變習慣。原本很懶的他外出從不喜歡帶背囊，連去旅行也是最後一刻才收拾行李，但為了讓楊怡更舒適，他願意用背囊，替楊怡裝下所有出街的用品，非常貼心。

雖然楊怡曾表示沒想過會與羅仲謙走在一起，因二人是風馬牛不相及的人，但羅仲謙卻對她寵愛有加，用時間證明愛情，真是一位絕世好老公。

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