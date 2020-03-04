【新冠肺炎】懷孕12周胎死腹中急需手術　孕婦體溫略高醫院拒收躺家2日崩潰

▲ 孕婦因體溫略高被醫院拒收。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情仍然嚴峻，作為孕婦就更加擔心。近日上海有一名28歲孕婦在做12周產檢時，被告知胎死腹中，必須入院做手術。然而，她入院當日卻因發燒被醫院拒收，被迫陀著死胎躺在家裡足足兩日，才獲另一醫院接收做手術。

當時我覺得很絕望，躺在家裡的時候就感覺自己在等死。

陀死胎遭醫院拒收

據內地媒體報道，該名28歲孕婦在去年12月懷孕，怪在2月5日前往醫院產檢時，被告知腹中胎兒已死，有機會出現大出血情況，必須馬上做手術。她預約了2月10日入院做手術，不料在住院前量度體溫，卻測出37.6度，因而被院方拒絕收症。

回家後，孕婦不斷為自己測體溫，體溫徘徊在36.9至37.2度，但仍被醫院要求要先到發燒門診排除感染可能，體溫正常才能做手術。不過，孕婦擔心若前往發燒指定醫院，反有機會感染，只能回家躺著，她形容自己的感覺像是在等死。

與其在家裡等死，不如我感染了新冠肺炎，醫院就會收治我了。

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人生最黑暗時刻

過了兩日後，孕婦不斷有褐色血流出，趕緊到另一間有發燒門診的醫院求醫，最終獲安排做手術。

那幾天，我經歷了人生最黑暗的時刻，好像撿回一條命一樣，回到家覺得自己重生了。

孕婦明白醫院因疫情問題需要嚴陣以待，但若有真正需要就醫的患者，因體溫偏高只能持續等待，便可能錯過最佳的治療時機，希望相關單位能正視。

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責任編輯：王明芳