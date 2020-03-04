【新冠肺炎】新加坡學生在英國被毆打面部多處骨折　施虐者：不要把病毒帶來

▲ 一名新加坡男生在英國留學，近日被倫敦當地的年輕人視為「病毒」遭圍毆。

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐全球世界各地，病毒引發疾病之外，更掀起種族歧視。身在海外的亞洲人會被視為來自疫區的中國人，新加坡一名在英國留學的青年，上月在倫敦街頭被大約4名十多歲年輕人圍毆，導致面部多處受傷，或需要進行手術。被虐者將事件在網絡詳述，惹起討論。

綜合外媒報道，新加坡青年Jonathan Mok在英國倫敦留學2年，於英國時間3月2日在其Facebook上載兩張照片，並附上千字詳文，詳細講述臉上的傷痕由來，並指自己在2月24日晚上被4至5名年青人圍毆。當時Jonathan獨自在倫敦牛津街散步時，迎面而來有一群年輕人，當中一名男生不禮貌地對他說了些話，Jonathan很清楚聽到「冠狀病毒（coronavirus）」一詞，當刻感到驚呆，自然反應回頭望向那些人。

那男生意識到我在看著他時，他向我怒吼叫我別看他。幾秒後，他和另外3至4個年輕男人，以及一個年輕女士圍毆我，他們看上去不超過20歲。

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被視為病毒傳播者

Jonathan感到震驚和憤怒，他被圍毆嘗試自衞反抗不果，當中曾有些路人停下來嘗試調停，可惜不果，而施襲者在警察趕到之前迅速離開。他面部被多次揮拳打，右眼瘀傷紅腫，鼻及下顎流血，面部多處骨折，入院治療時被告知，面部多處骨折，可能需要進行整形手術以固定骨頭。被打的過程，Jonathan記得施虐年青人大叫︰

不要將冠狀病毒帶來我的國家！

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疫情掀起種族歧視

Jonathan發帖文希望有目擊者指證，當時有女士拿起手機拍片，他懇請目擊者與聯絡他或警方，將施虐者繩之於法。此外，他更有感種族歧視因為新型冠狀病毒而愈來愈嚴重。

種族歧視不是愚蠢而是憎恨，新冠肺炎是一個新藉口去擴大歧視。在過去的幾星期，種族主義的攻擊一直在增加，亞洲人被受歧視。

大量網民關注

有關帖文發布不到2天，有5萬9千多網民關注，很多網民為他感痛心，希望他早日康復。同時有的網民表示感謝他的勇敢分享真實情況，有人遇上類近的事︰「我的英國親戚在超市及學校也遇上種族歧視」，希望歧視不要再被深化。

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責任︰顏紫燕