【皇室家變】與哈里共晉午餐4小時掛念曾孫　英女王設孫兒回家條件︰只限一年內

▲ 自哈里宣布淡出皇室後，首次與英女王詳談未來，氣氛良好。

英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan）自宣布淡出皇室後，已帶同現時9個月大的兒子阿奇（Archie）定居加拿大，令愛孫的英女王感到非常傷心。即將於3月31日卸任的哈里，近日返英履行最後皇室公務，周日與英女王終有機會共晉午餐4小時，是哈里自宣布淡出皇室後，首次與英女王促膝長談。

據英國《太陽報》報道，哈里於周日（1日）約下午1時，抵達溫莎城堡與英女王單獨共晉午餐，點了水煮三文魚、沙律、青瓜三文治及鬆餅，全程只有英女王的愛犬在場，沒有其他人。

▲ 英女王一向寵愛哈里，提出一年內可以讓哈里隨時回家。（The Royal Family's fb圖片）

93歲高齡盼多見曾孫

皇室知情人士透露，一向非常錫孫的英女王表明，對於哈里夫婦帶同曾孫離開感到非常傷心，查理斯王子及其他家人也一樣，但她已接受哈里夫婦希望定居北美的事實，但仍有很多問題要處理。

畢竟女王已經93歲，一切親情為上，希望能多見家人。故此女王仍開放大門，表明歡迎哈里一家改變主意回家，但條件只是一年效期，一年後需再作檢討。皇室知情人士解釋︰「女王想讓哈里知道，一切都有界限。」

▲ 哈里與兒子正在加拿大展開新生活。（相片來源︰sussexroyal's IG）

交代禁哈里以皇室標誌作商用原因

英女王不介意哈里夫婦為自己未來嘗試外闖，席間更與哈里一起商討未來，並親自交代禁哈里夫婦使用皇室標誌作商業用途的原因。

女王要保護皇室聲譽，她亦留意到保安費問題需要解決。

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▲ 英女王對於哈里梅根選擇離開，表明一家人都感到非常傷心。（The Royal Family's fb圖片）

皇室知情人士︰哈里離開時心事重重

知情人士指整個會面氣氛輕鬆，兩人把握機會盡訴心中情，但哈里離開時明顯心事重重。

報道又指，梅根將於未來48小時返回倫敦會合哈里，但為了安全起見，兒子阿奇應不會隨行。兩夫婦於3月9日將到西敏寺參與皇室活動，屆時威廉、凱特、查爾斯和卡米拉將一同亮相，相信會成為世界焦點。

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責任編輯︰林綺玲