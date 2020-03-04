【孝順C朗】媽媽曾因家貧欲墮胎不要C朗　球王孝順C朗趕返家鄉探65歲中風母

▲ C朗拿度的媽媽近日因中風入醫院，侍母至孝的C朗隨即趕返家鄉葡萄牙探望媽媽。

35歲的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）現效力意甲球會祖雲達斯，他是球壇出名的孝順仔。C朗的媽媽近日因中風入醫院，侍母至孝的C朗隨即趕返家鄉葡萄牙探望媽媽，這位球王背後最重要的女人非媽媽莫屬。

▲ C朗拿度與媽媽感情要好，不時帶媽媽出席活動。（法新社）

C朗望給予空間私隱

據英國《太陽報》（The Sun）報道，C朗的65歲媽媽Dolores Aveiro於昨日（3日）凌晨因中風被送至葡萄牙馬德拉島的醫院。C朗由意大利趕回家鄉探望媽媽，稍後他將回意大利出戰祖雲達斯對AC米蘭的意大利盃準決賽。

C朗事後於Twitter發文感謝大家對媽媽的支持，並表示︰

媽媽目前情況穩定，現正在醫院康復中。

▲ C朗拿度的媽媽到比賽場上，支持兒子出賽。（法新社）

他及家人感謝醫療團隊照顧媽媽，又懇請大家今次給予他們空間及私隱。院方透露C朗媽媽「情況按預期發展」，但進一步的情況要保密。

媽媽母兼父職湊4孩

綜合外國傳媒報道，C朗的父母在他出世前已育有3名子女，由於家裡經濟壓力，當Dolores懷上第4胎C朗時，她一度萌生墮胎的想法，卻遭醫生阻止。她後來感謝醫生當年沒答應她墮胎的請求，她才有一個如此孝順的兒子C朗。

C朗早前接受英國名嘴Piers Morgan訪問時，談及爸爸於2005年因酗酒引發肝衰竭病逝，終年52歲，當時他才20歲。自此，媽媽母兼父職湊大C朗四兄弟姊妹，他們雖然生活窮困，但一家人感情深厚，C朗成名後不忘報答媽媽。

▲ C朗拿度現在育有4名孩子，包括2子2女。（相片來源︰IG @cristiano）

與母一同走過抗癌路

當媽媽於2007年證實患上乳癌，當時C朗與媽媽攜手戰勝癌魔，他更捐出10萬英鎊（約100萬港元）予治療媽媽癌病的醫院，興建一間癌症中心，以答謝院方拯救媽媽。雖然媽媽去年癌症復發，但她抱著積極態度面對。

C朗很尊重媽媽，女朋友都經過媽媽過目。他目前育有4名孩子，包括2010年與神秘女子誕下長子小基斯坦奴（Cristiano Jr.）、2017年透過代母誕下一對龍鳳胎Eva及Mateo、2017年底現任女友Georgina Rodríguez為他誕下孻女Alana。媽媽幫忙照顧4名孫兒，令C朗放心闖球壇。

▲ Dolores Aveiro為C朗照顧4名子女。（相片來源︰IG @doloresaveiroofficial）

與媽媽感情非常好的C朗不時於Instagram上載媽媽的近況，而且他多次帶同媽媽出席公開場合如頒獎禮，媽媽亦到比賽場上支持兒子。媽媽一直陪在C朗身邊，支持他走過強姦醜聞，也見證他的成就，包括5次歐聯冠軍、6次聯賽冠軍、歐洲國家盃冠軍、金球獎及金靴獎等。

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責任編輯︰駱秀玲