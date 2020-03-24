【胃氣脹】兒子沒肚瀉便秘卻不停放臭屁　營養師媽媽憑一枝飲管解開放屁之謎

▲ 註冊營養師周詠苑指出，汽水本身是有氣飲品，再加上用飲管吸啜的時候，容易吸入大量空氣於體內，容易令人放屁。（iStock圖片）

「卓諺整晚都在放臭屁啊！」剛踏入家門，老公隨即向我投訴，「我叫他上廁所，他又說沒有大便……」

「沒肚瀉便秘就不用擔心吧，放屁是正常不過的事情，體內有氣體產生，就自然要排走呢，小孩子怎會懂得忍着呢！」我笑着說。

十字花類蔬菜容易製氣

放屁並不一定會有大便的意慾，我們日常說話、進食時，也會將空氣吸入體內，從而產生氣體。飲食中攝取的纖維，在腸道內不能直接被人體消化，直至進入大腸後，才被大腸內的細菌發酵，並產生氣體，所以進食高纖維的食物如蔬菜、水果，會容易令人放屁。

另外，豆類食物、番薯、粟米、洋葱、白蘿蔔、青椒、十字花類蔬菜如西蘭花、椰菜花、羽衣甘藍、椰菜等，尤其容易出現製氣情況，令人有肚漲、胃氣脹、多屁的問題，但對健康並無害處。

「怪不得昨晚喝過嫲嫲煲的羅宋湯後，我也感覺『一肚氣』，或許是那西芹、椰菜及洋葱惹的禍。」老公搓着肚腩說。

若本身經常容易有胃氣、多屁，可進食乳酪或服食益生菌補充劑，益生菌可增加腸道內益菌數量，抑制壞菌及其釋出的毒素，有助改善腸道健康。若多屁同時出現便秘或肚瀉等問題，可能是進食了不潔的食物，又或是致病細菌或病毒進入腸道，應視乎情況而去看醫生並服食藥物。

用飲管吸啜令大量空氣吸進體內

或問：「有些人喝牛奶也會有胃氣問題，乳酪是否都不適宜？」

患有「乳醣不耐症」的人，未能消化牛奶中的乳醣，乳醣進入大腸內被細菌發酵並產生氣體；乳酪含益生菌，已將乳醣分解，所以並不會出現如牛奶般的製氣問題。

此時，我發現垃圾袋內有一罐橙汁汽水，罐上插着一枝飲管，「你們兩父子趁我未回家前，偷偷喝過汽水嗎？」

老公尷尬笑道︰「一罐我們二人分而已。」

我解開了兒子放屁之謎，說道：「汽水本身是有氣飲品，再加上用飲管吸啜的時候，容易吸入大量空氣於體內，怪不得卓諺會放屁……」