【新車登場】奧迪Q3家族中最強型號　Audi RS Q3 Sportback快而穩定

▲ Audi RS Q3 Sportback

在大部分情況下，由車廠發出關於新車的新聞稿，洋洋數千字中，通常有7成內容都只是華麗的形容詞，叫人呵欠連連……但RS Q3這份卻不同，關於2.5公升直5引擎，關於quattro四驅，關於7前速S tronic波箱，關於後座設計，全屬非常實質的內容，令全球汽車媒體也看得開心愉快。

▲ 錶板設計雖然跟現時不少奧迪汽車相像，卻仍有極佳觀感。

RS Q3 Sportback是奧迪Q3家族中的最強型號，其中一個賣點在於那副同時用於TT RS身上的直5汽缸渦輪增壓引擎。

與上一代RS Q3相比，同樣是2.5公升排氣量，馬力輸出卻增加了17%至400hp，48.95kgm峰值扭力輸出從1,950rpm已開始出現，並一直維持至5,850rpm，所以車輛由靜止加速至100km/h亦不過是4.5秒，是一部很快的SUV。

▲ 來到今天還會使用直5汽缸引擎設計的汽車，已是少之又少。

超輕量引擎

這副引擎，多年來一直獲獎無數，期間廠方不斷改良，其重量較之前大幅減少26公斤，單是新設計的鋁製曲軸箱已經偷輕了18公斤。另外，它的曲軸又起用了空心設計，中間設有集成管道為曲軸提供極佳的油冷效果。

同時，工程師更為5個汽缸設定出獨特的1-2-4-5-3點火次序，相鄰和相距較遠的汽缸交替點火，令力量輸出更加順暢之餘，其排氣聲響也更加獨特，叫人一聽便知此乃奧迪的五汽缸渦輪增壓引擎。

▲ RS Q3 Sportback的排氣聲綫響亮而獨特，叫車迷一聽便知道此乃奧迪直5汽缸渦輪增壓引擎。

全面取樂

車輛車速很快，直路與彎路亦然，此乃不爭之事，車廠特別為RS Q3 Sportback配上RS Sports運動化懸掛，車身離地距較普通Q3降低了10毫米。

而且每個車輪的懸掛均備有獨立調整電子吸震筒，能夠在幾毫秒內迅速改變軟硬度。就算只用「自動」（Automatic）行車模式，已能為車身提供極度合理的支承力。

▲ 液晶錶板能夠顯示出駕駛過程中最大的縱向與橫向離心力數值，此裝置大概會刺激駕駛人不斷對自己和車輛的速度極限挑戰。

不過RS Q3 Sportback之所以可取，不獨在於它能夠徹底取悅駕駛人，也為每個乘客提供舒適乘坐感，好像前座座椅以觸感甚佳的Nappa皮革包裹，座墊和背墊均壓有RS專用的蜂巢圖案和一體式頭枕，並採用RS Sports運動化跑車桶座設計，擁抱力非常足夠。

後排座椅則可以前後移動130毫米，其三向分離式靠背更可分作7個階段傾斜，是非常實用的設計。RS Q3 Sportback既是一部很能跑的SUV，也是適合任何人士作日常使用的SUV。

▲ 全車座椅均壓有RS型號專用的蜂巢式花紋，車輛高速拐彎時，能幫助防止乘客在座墊上左右移動。

規格表

售價︰HK$845,000

車型︰5門5座位SUV

引擎︰2.480公升、直5汽缸配渦輪增壓器

汽缸直徑 x 衝程︰82.5 x 92.8mm

壓縮比︰10.0︰1

馬力︰400hp/5,850-7,000rpm

扭力︰48.95kgm/1,950-5,850rpm

傳動︰前置引擎、四輪驅動、7前速S tronic自排

懸掛︰前麥花臣／後四連桿

車身︰4,507 x 1,851 x 1,557mm

輪軸距︰2,680mm

車輛淨重︰1,775kg

平均耗油量︰8.8L/100km

輪胎︰255/45R20

加速︰0-100km/h 4.5秒

極速︰250km/h（電子限制）

查詢︰Audi HK （3465 0000）

▲ 新車其中一個優勢，就是散熱效能理想，相信在任何環境下，車輛也不會出現引擎和其他部件過熱問題。

撰文、攝影：道仁