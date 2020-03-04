【法證先鋒劇透】黃浩然投入調查水泥藏屍案　 拒絕與鄭希怡赴美國發展

▲ 《法證先鋒IV》

《法證先鋒IV》昨晚（3月3日）劇情講到蘭姨（黎燕珊飾）向高安（黃浩然飾）坦承當年兒子失蹤，本來是與雜誌記者（古明華飾）串通做假新聞以博取社會更大同情換更取大支援，可是竟弄假成真，蘭姨兒子竟真的失蹤，多年後發現兒子被藏屍於水泥。不過，一切卻似另有內情。

另一方面，敏莉（鄭希怡飾）決定答應品酒大師的加盟邀請，更向高安提出一同到美國發展，高安因還未尋回高善而拒絕離港，二人立場堅決，一時僵持不下。