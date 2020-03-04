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【法證先鋒劇透】黃浩然投入調查水泥藏屍案　 拒絕與鄭希怡赴美國發展

娛樂 12:53 2020/03/04

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

《法證先鋒IV》

《法證先鋒IV》昨晚（3月3日）劇情講到蘭姨（黎燕珊飾）向高安（黃浩然飾）坦承當年兒子失蹤，本來是與雜誌記者（古明華飾）串通做假新聞以博取社會更大同情換更取大支援，可是竟弄假成真，蘭姨兒子竟真的失蹤，多年後發現兒子被藏屍於水泥。不過，一切卻似另有內情。

另一方面，敏莉（鄭希怡飾）決定答應品酒大師的加盟邀請，更向高安提出一同到美國發展，高安因還未尋回高善而拒絕離港，二人立場堅決，一時僵持不下。

撰文 : TOPick柴犬出動

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