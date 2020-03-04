【法證先鋒劇透】黃浩然投入調查水泥藏屍案 拒絕與鄭希怡赴美國發展 娛樂 12:53 2020/03/04 分享： 熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向 ▲ 《法證先鋒IV》 《法證先鋒IV》昨晚（3月3日）劇情講到蘭姨（黎燕珊飾）向高安（黃浩然飾）坦承當年兒子失蹤，本來是與雜誌記者（古明華飾）串通做假新聞以博取社會更大同情換更取大支援，可是竟弄假成真，蘭姨兒子竟真的失蹤，多年後發現兒子被藏屍於水泥。不過，一切卻似另有內情。 另一方面，敏莉（鄭希怡飾）決定答應品酒大師的加盟邀請，更向高安提出一同到美國發展，高安因還未尋回高善而拒絕離港，二人立場堅決，一時僵持不下。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【法證先鋒IV劇透】第14集劇情預告 徐意終向高安透露高善失蹤真相 今日 09:42 【法證先鋒IV劇透】第14集劇情預告 徐意終向高安透露高善失蹤真相 【法證先鋒IV】楊潮凱演智障男童騷演技 全靠賢內助28歲上車做業主 10:31 2020/03/01 【法證先鋒IV】楊潮凱演智障男童騷演技 全靠賢內助28歲上車做業主 【法證先鋒IV】黎燕珊演苦命母親令人動容 珊姐把單親媽媽艱苦路投入角色 10:05 2020/03/03 【法證先鋒IV】黎燕珊演苦命母親令人動容 珊姐把單親媽媽艱苦路投入角色 法證先鋒 電視劇 TVB