全球首部正式投產3D打印汽車　Czinger 21C投資者包括李嘉誠

▲ 全球首部3D打印汽車Czinger 21C。

過去兩三年來，一直有人討論3D立體打印技術何時才會正式應用到汽車生產工作上。來自美國的工業科技公司Divergent 3D，最近便以此技術製造出全球首部真正會投產的3D打印汽車——Czinger 21C。如果本星期的瑞士日內瓦車展最終沒有取消，車迷其實已可於車展展台上見到其真身。

▲ 預計總產量80部的Czinger 21C，會有25部為輕量化賽道版本（右）。

假若大家對Divergent 3D這個名字感到陌生，到互聯網搜尋一下其資料的話，應該會找到一段兩年多前的相關新聞，內容提到這家以加州洛杉磯為總部的初創公司，成功集資到6,500萬美元來發展汽車事業，背後其中一名主要股東，乃是香港著名富豪李嘉誠名下的投資公司。

▲ 在這隻大尾翼和其他車身擾流部件配合下，賽道版21C的最高下壓力可達到790kg。

由於Divergent 3D創辦人兼行政總裁Kevin Czinger自己也是車迷，曾試過在克利夫蘭家中的車房內，把一部三菱Lancer Evo X跑車的引擎改裝至600匹輸出，所以在公司成立後，便率先推出了使用Evo X引擎的概念車Divergent Blade，其車體結構和車上大部零件、部件都是以3D技術打印出來。

後來，Divergent 3D旗下的Czinger汽車公司出現，其創業作就是以Divergent Blade為開發基礎的Czinger 21C。

戰鬥機座艙

或者大部分人也跟筆者一樣，不知道Czinger的正確讀音為何，簡單地說，這個姓氏中的C字是不用發音的，所以大家只要用英語唸出出「zinger」便可。

▲ 駕駛艙座椅布局為1＋1設計，駕駛人和乘客像戰鬥機的正、副機師那樣作前後乘坐。

Czinger 21C的動力設計是這樣的︰一副中置2.88公升V8汽缸雙渦輪增壓電油引擎，會透過7前速序列式波箱驅動後輪，而左、右前輪各有獨立摩打作動力，讓它變成一部混合動力極級跑車，傳統內燃機引擎與2kWh容量鈦酸鋰（lithium-titanate）電池合計起來的最大馬力是1,250bhp/10,500rpm，峰值扭力為146.7kgm。

由於21C的車重，正好也是1,250kg，所以車輛的馬力/重量比例也達到瘋狂的1︰1，即每匹馬力只須負責驅動一公斤重量。

為了得到更理想的車輛重心，21C起用1＋1式座椅布局，司機和乘客會像戰鬥機那樣一前一後地乘坐。

▲ 為了強化車架，工程師特別在車廂後的引擎倉位置加入了一個X形撑架。

21C的加速表現非常驚人，0-100km/h只需1.9秒，0-300km/h則是15秒，再多給它14秒的話，則可進一步加速至400km/h，極速432km/h。

Kevin Czinger笑言，自己乃是李小龍迷，所以由他設計和主張生產的極級跑車，絕不會像阿諾舒華辛力加那樣力大無窮卻動作遲鈍。直路要快，彎路更加要快，因此透過車身的擾流部件，21C在車速250km/h時會產生約250kg下壓力。

▲ 由於要盡量降低車重，除複合物料外，碳化纖維亦是21C身上的熱門用料。

此外，Czinger 21C還會同時推出輕量化的賽道版本，減去了後座的車重會降至1,218kg，而在裝上附加頭唇、裙腳和巨型尾翼後，於250km/h速度下車身下壓力會大幅增加至790kg，極速數字則降低至380km/h。

精準打印技術

在3D打印技術的優勢下，Czinger不再需要大面積廠房去擺放生產綫，其打印設備佔用的面積大概只是3,000平方呎左右，卻能製造出精確度達1微米（相等於0.004吋）的車身部件。

每部打印機每年最多可製造出10,000部21C的車體和所有相關零件、部件，車身應用的複合材料，將可輕易地偱環再造成打印原料。

▲ 無論是街道版抑或賽道版，21C的特製輪圈均會起用頂級賽車中常見的中央螺絲（Centerlock）設計。

當然，Czinger絕對不會售出10,000部21C那麼多，其預計產量僅80部，當中有25部屬賽道版本。車輛的基本售價是170萬美元，儘管身價不菲，但以21C「史上首部3D打印汽車」的生產背景，肯定會在汽車歷史上留有重要地位。

撰文︰黎敦

圖片︰Czinger Media