【港鐵出軌】鐵路工會：前線認知不足管理層亦有責　促港鐵提供更多資料予前線更換零件

▲ （經濟日報資料圖片）

港鐵東鐵線紅磡站去年9月發生列車出軌事故，港鐵昨日公布有關調查報告，認為肆事原因與紅磡站一個道岔的動態軌距出現擴闊，而維修人員對特別情況認知不足有關。鐵路工會聯合會主席林偉強直指認知不足並非只是前線責任，管理層亦有責任處理認知問題。

根據港鐵昨日公布，紅磡站列車出軌事故或因紅磡站一個道岔的動態軌距出現擴闊，更換軌道枕木的維修人員對特別情況認知不足，未能就糾正措施作出全面判斷，亦沒有上報予管理層。

鐵路工會聯合會主席林偉強接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，前線員工對鐵路組件掌握多少資料，主要是由供應商或公司提供，更換的地方及方法都有規定，而前線員工面對很多問題，日常做法是會記低工作紀錄，很多地方都需要跟進，管理層看完所有資料，需考慮緩急次序再作決定。

林偉強指，更換零件的位置和方法都有規定，前線人員只是執行指令，開車前已完成測試，認為港鐵採購零件時，應要求供應商提供更多資料，讓前線人員決定如何使用零件，管理層有最大責任；而認知不足並非只是前線責任，管理層亦有責任處理認知問題，而是次事件反映是如何引入或改善資源運用，要由公司管理層安排。

另外，港鐵工程師學會控制、自動化及儀器及儀表分部前主席張子惇接受商台節目訪問時稱，事故涉及更換合成軌枕與鄰近的木材軌枕剛度不同，形容更換合成軌枕是大趨勢，並非不對的做法；但認為需要檢討維修機制，前線員工及管理層應定期審視整體維修保養工作。

責任編輯：陳正怡