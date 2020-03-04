侮辱國旗罪判服務令　律政司覆核求判監押後裁決

▲ （經濟日報資料圖片）

21歲冷氣技工學徒去年9月於沙田參與罷買活動期間，聯同其他示威者將沙田大會堂外的國旗置於地上踐踏及塗污，最終國旗被棄置於城門河。涉案學徒早前承認侮辱國旗罪，被判200小時社會服務令，惟律政司不滿判刑過輕，今（4日）向高院提出覆核，要求改判學徒監禁式刑罰，上訴庭押後裁決。

涉案被告羅敏聰早前承認於2019年9月22日，在‪沙田新城市廣場‬及沙田大會堂一帶，公開及故意以毀損、塗畫、玷污、踐踏等方式侮辱五星旗，被判200小時社會服務令。律政司一方今向高等法院上訴庭陳詞指，原審裁判官於考慮判刑時，未有觀看相關錄影片段，以致未能完全掌握案發時被告侮辱國旗的程度，過程持續性及有否鼓動他人等。律政司於書面陳詞中指原審裁判官原則上犯錯，理應對被告判囚，因此要求上訴庭觀看有關片段。

辯方則反對上訴庭觀看片段，因為控方既認為有關片段重要，即應主動要求裁判官觀看，但控方卻未有這樣做，而裁判官判刑時依賴的書面案情摘要，亦屬控辯雙方經多番商討下擬定，控方不可現時才指控裁判官未有觀看片段屬犯錯。

上訴庭最後決定只播放拍到被告侮辱國旗過程的片段，而不會播放國旗被他人拆下及拋到城門河的部分。律政司其後陳詞指，要求上訴庭於書面判詞中澄清兩個重點，包括列出同類案件的判刑考慮因素，包括侮辱國旗的程度、持續性、被告角色及參與程度、圍觀人數、是否同時涉及其他罪行、有否預謀、有否造成財物或人身傷害等。

律政司又指，過往同類案例中並無表明只有以焚燒方式侮辱國旗的案件才可判監，相關條文上亦沒有將各種侮辱國旗的方式作區分，亦沒有列明初犯者必然不可判監。

辯方則回應指，在刑期覆核的案件中，控方只有兩個情況下才可勝訴，包括控方邀請上訴庭為下級法院作出判刑指引，但上訴庭作出的新指引，並不適用於現有的案件，只適用於未來同類案件，加上侮辱國旗的程度可以有很大分別，相信即使上訴庭定下指引亦會相對籠統。

辯方續指另一情況是，上訴庭認為根據過去判刑，原審裁判官應該對被告判監，否則屬原則上犯錯及嚴重不足。但辯方指出同類案件中，除了古思堯曾因焚燒國旗而被判囚外，其他同類案件亦未有判囚，加上被告沒有案底、第一時間認罪、有悔意，以及基於被告的個人背景及年齡等，均全部符合判社會服務令的6個條件，而被告已履行的64小時服務令中亦表現良好。辯方又指社會福利署原本只建議被告接受61至160小時的服務令，裁判官已將服務令時限上調至200小時，因此裁判官的判刑絕對在合理程度之內。

控方又回應指，控方提倡的監禁式刑罰不一定是判監，教導所及勞教中心亦是判刑選擇。控方又指侮辱國旗的最高刑罰是判監3年，本案情節遠較古思堯燒國旗案嚴重，因此應判以中度至高度的監禁。上訴庭聽罷陳詞後決定押後裁決。

記者：楊詠渝