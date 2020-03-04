【新冠肺炎】港大護理學院拆解10大抗疫迷思　酒精用噴灑方式可增感染風險

▲ 網上截圖來源：https://www.facebook.com/hkuson/videos/199956871249168/

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，針對家居清潔及日常生活方面，相信不少市民對抗疫方法的實際執行細節上依然存有不少迷思。有見及此，香港大學護理學院今日（4日）就於社交網站上發布了第二集的「抗疫迷思 你問我答」，以一問一答的形式講解正確的抗疫做法，為大家解答在家居清潔及日常生活的遇到的抗疫迷思。當中所提及的問題與答案如下：

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1.高溫能殺菌，用熱水混以漂白水能夠更有效殺菌？

漂白水需要以冷水稀釋使用，不建議使用熱水，因為漂白水遇熱時會分解，令其失去消毒殺菌的作用。

2.洗澡時是否應開啟抽氣扇？

因為未知所居住大廈的排污系統是否有滲漏風險，為審慎起見，不建議在浴室開啟抽氣扇，以免病菌進入室內。

3.出外後應如何減少將鞋上病毒帶回家的機會？

可以於家門前放置一塊浸過1:99稀釋漂白水的毛巾，進屋前踏上毛巾殺菌。

4.外出後，該如何處理外套？

較為薄的外套可以放入洗衣機清洗，相對較厚的外套可以將其掛起，不要立即放入衣櫃，並放在空氣流通的位置吹一晚，亦可以放置一塊濕布於外套上，再以熨斗燙一下以高溫消毒。

5.用消毒酒精是應該用噴還是抺的更好？

基於使用噴頭有機會濺起細菌和病毒，所以建議先將酒精噴於紙巾或毛巾上，然後才進行清潔。

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6.用工具按電梯按鈕，可以有效避免接觸病毒？

用手指按電梯按鈕是沒有問題的，只要勤洗手就可以。若然使用道具代替手指按制，則可避免手指接觸到病毒，但亦要定時清潔道具？



7.戴上眼鏡可否預防病毒經由眼睛感染？

某程度上可以阻止病毒及飛沫入眼，但係無論有沒有戴眼鏡，都要記得不要揉眼睛，因為手上可能已接觸到不同病毒，再接觸眼睛則有機會就會感染。



8.每次外出後是否一定要洗頭？

頭髮容易積聚細菌，因此大家出外回家後，記得要洗頭及洗澡，最重要保持良好的個人衛生。

9.曾有輕微發燒的症狀，在退燒後可以出席聚會嗎？

由於病毒有潛伏期，我們無法確定自己是否帶菌者，所以不建議大家參與聚會。只要人人都注意個人衛生，就可以切斷病毒的傳染鏈。

10.洗手如何才洗得乾淨？

正確的洗手步驟應由手掌開始，然後是手背、指隙、指背、拇指、指尖及手腕。

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除了以上10條資訊外，兩位護士在影片中亦有提醒大家要保持心境開朗，不要過分擔心，以免影響情緒健康。

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責任編輯：郭家穎