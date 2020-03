【疫境見真情】印度大師改寫名曲稱可防疫　《Sound of Silence》變打氣神曲【有片】

▲ 印度大師聲援中國抗疫。(影片截圖)

新冠肺炎肆虐,在日本和韓國都爆發疫症,不過印度卻未有淪為重災區,繼早前有指食印度咖喱可防肺炎後,近日印度有一名精神導師薩古魯(Sadhguru),在一個公眾集會中,就指出可以用歌曲來作為防疫工具!!

據內地報導指,薩古魯在聚會中播出一首歌,內容是應對新冠肺炎的衛生措施,以及全球人們如何共同對抗病毒。

薩古魯並引述專家指,當災難來臨時,要應付還有有很多方式,有人用醜惡方式應對,有人用妥善方法應對,之後,他要求工作人員播放一首歌,作為抗疫之用。

▲ 精神導師薩古魯在印度頗有名氣。(影片截圖)

此首被大師用來抗疫之歌,原來是Paul Simon名曲《Sound of Silence》,不過卻填上新的英文歌詞。如有「Hello Virus From Wuhan/Anohter Problem here again」、「We Stand and fight the virus。」

大師認真解說,不過在播放歌曲時都笑起來。據印度傳媒表示,聽眾對這首歌的反應非常好,也有不少網民受感動,表示:「它讓我流淚。」、「我們很喜歡這歌。」

原曲《The Sounds of Silence》是60年代作品,創作人Paul Simon當年才20出頭,剛大學畢業。跟Paul Simon合唱此曲的Art Garfunkel,二人既是鄰居也是同學,《The Sounds of Silence》成不朽金曲。後來,林超賢導演、張家輝主演的港產片《激戰》,也有選用此歌放入電影內。

而精神導師薩古魯是印度瑜伽導師,詩人、及人道主義和環保主義者,並是《紐約時報》暢銷書作家。