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【疫境見真情】印度大師改寫名曲稱可防疫　《Sound of Silence》變打氣神曲【有片】

娛樂 13:28 2020/03/04

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

印度大師聲援中國抗疫。（影片截圖）

新冠肺炎肆虐，在日本和韓國都爆發疫症，不過印度卻未有淪為重災區，繼早前有指食印度咖喱可防肺炎後，近日印度有一名精神導師薩古魯（Sadhguru），在一個公眾集會中，就指出可以用歌曲來作為防疫工具!!

據內地報導指，薩古魯在聚會中播出一首歌，內容是應對新冠肺炎的衛生措施，以及全球人們如何共同對抗病毒。

薩古魯並引述專家指，當災難來臨時，要應付還有有很多方式，有人用醜惡方式應對，有人用妥善方法應對，之後，他要求工作人員播放一首歌，作為抗疫之用。

精神導師薩古魯在印度頗有名氣。（影片截圖）

此首被大師用來抗疫之歌，原來是Paul Simon名曲《Sound of Silence》，不過卻填上新的英文歌詞。如有「Hello Virus From Wuhan/Anohter Problem here again」、「We Stand and fight the virus。」

大師認真解說，不過在播放歌曲時都笑起來。據印度傳媒表示，聽眾對這首歌的反應非常好，也有不少網民受感動，表示：「它讓我流淚。」、「我們很喜歡這歌。」

原曲《The Sounds of Silence》是60年代作品，創作人Paul Simon當年才20出頭，剛大學畢業。跟Paul Simon合唱此曲的Art Garfunkel，二人既是鄰居也是同學，《The Sounds of Silence》成不朽金曲。後來，林超賢導演、張家輝主演的港產片《激戰》，也有選用此歌放入電影內。

而精神導師薩古魯是印度瑜伽導師，詩人、及人道主義和環保主義者，並是《紐約時報》暢銷書作家。

撰文 : TOPick柴犬出動

武漢肺炎 新冠肺炎 疫情 肺炎

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