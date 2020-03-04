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【新冠肺炎】港府首架包機已抵武漢機場　工聯會冀港府再派包機到湖北其他機場

社會 13:34 2020/03/04

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

入境處今已於武漢天河國際機場準備，為滯留港人協助登上港府包機。（照片由政府新聞處提供）

港府今明兩日合共派出4班包機，到武漢接載港人回港，單是今日兩班包機已預計可接載258位港人，當中包括14名孕婦。首班包機今早上約10時已抵達武漢天河國際機場，入境處人員亦於武漢天河國際機場為滯留香港居民作登記，協助登上專機，預計首班包機約下午3時啟程回港。

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工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪今早接受港台訪問時提到，首批返港人士只佔當地整體滯留港人約2成，更獲悉有一名孕婦於湖北居住的城市，需逾6小時「點對點」交通接送才可到武漢機場，未能乘搭是次包機；希望港府日後能夠再派出包機到湖北其他機場，接載滯留當地的港人，例如宜昌機場。

有滯留湖北天門市的港人陳先生接受商台訪問時表示，天門市離武漢有2小時車程，市內已連續5天沒有新增確診個案，自己4月1日需回港覆診，早前曾致電入境處熱線，但對方只叫他等消息，至今未有任何跟進。他明白自己未必是急切個案，未能乘坐第一批包機，但希望政府可提供接載他們返港的時間表。

責任編輯：陳正怡

疫情 武漢 工聯會 入境處 新冠肺炎 武漢肺炎

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