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新手父母為2月大男嬰餵奶疑未掃風　男嬰睡夢中吐奶昏迷送院不治

社會 13:46 2020/03/04

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

今日（4日）早上6時許，警方接報屯門洪水橋鍾屋村有一名2個月大男嬰，疑飲奶後未有掃風，睡夢中嘔吐，窒息昏迷，據悉，男嬰父母起身發現，情急未待救護車，自行乘的士到屯門醫院，惜醫院搶救後，至早上8時15分證實死亡。男嬰父母痛失愛兒情緒激動，在醫院哭斷腸。

警方事後調查原因，據悉，男嬰是父母第一胎，事發前，男嬰被餵奶後入睡，家人未有掃風直接放回床上，豈料起身察看嬰兒時，發現其身上有嘔吐物，並且昏迷不醒；警方初步認為無可疑，疑男嬰因嘔吐後窒息，稍後需剖屍確定死因。

助產士給新手媽媽的育嬰指南　示範正確掃風防BB嘔奶方法【有片】

TOPick綜合衞生署家庭健康服務資料，拆解嘔奶的成因和防止嘔奶窒息的方法。BB哭或喝奶太急，都會將較多的空氣吞進胃內。吃奶後，奶會跟隨著胃內空氣吐出。吐奶並不代表寶寶有病或不舒服，亦不會影響他的健康，所以家長不用擔心。

怎樣避免BB吐奶呢？


奶咀開孔大細要適中，讓奶慢慢地滴出。

餵奶時，奶咀內要充滿奶，以免令寶寶吸入空氣。

不要待寶寶很肚餓時才餵，以免寶寶吃得太急，吞太多空氣進入胃部。

千萬不要強迫寶寶完成整支奶，如果寶寶停止吸啜，吐出奶嘴或乳頭、又或睡著了，便表示他已經飽了，不用繼續餵。

增加掃風的次數，不要待寶寶一口氣地吃完奶才掃風。如果寶寶是吃母乳的，你可以待寶寶吃完一邊乳房後，幫他掃一次風。

記者：廖傑堯

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屯門 屯門醫院

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