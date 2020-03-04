Bossini創辦人孫女34歲羅貝兒慶祝生日抽脂後死亡　丈夫入稟控告南韓整容診所

▲ 死者的丈夫向傳媒稱也會在南韓控告涉事的診所。

Bossini創辦人羅定邦孫女34歲羅貝兒（Bonnie Evita Law），據報今年１月在南韓接受抽脂手術後死亡，死者的丈夫入稟控告南韓整形診所「Ollim Plastic Surgery dermatological clinic」。

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慶祝生日接受抽脂手術

據《南華早報》今日（4日）報導指，34歲羅貝兒1月底在南韓首爾江南區一家整形外科診所中，進行抽脂及隆胸手術時死亡，《南華早報》獲得的供詞指，羅貝兒正打算慶祝她的35歲生日，而銷售顧問Shim Bok-hwa通過微信邀請她飛到南韓診所進行整形手術。

據報羅貝兒在1月21日進行了面部提升手術，其後在1月28日接受抽脂手術，範圍包括手臂、上腹及小腿，並將部份脂肪移植至胸部。手術由聲稱擁有10年執業經驗的醫生Kim進行，並由外科醫生Jung Tae-gwang（Jung）和護士Park Mi-soo協助。其後，Jung向首爾警方承認，抽脂手術當時沒有麻醉師在場，用機器輸出麻醉藥，並加入各類強度鎮靜劑。

▲ 羅貝兒丈夫Danny Chi的Facebook封面是兩人的結婚照。

死者被注射大量鎮靜劑

報導又指當時羅貝兒在手術過程中不斷抽搐，Kim指示Jung向患者註射兩次包括氯胺酮（K仔）、咪達唑侖（藍精靈）等鎮靜劑。當開始從左臂抽取脂肪時，其血氧飽和度突然跌至80%，面色變得蒼白、嘴唇變藍，當救護車到場進行搶救，羅貝兒的鼻、口在流血，事發後一個小時在首爾恩平聖母醫院宣告死亡。

其丈夫Danny Chi向傳媒表示，在香港入稟起訴「Ollim Plastic Surgery dermatological clinic」賠償，並控告2名醫生和1名護士誤殺及涉嫌偽造文件，包括在事故後冒簽部分文件，他同時亦向診所索償，追討因妻子去世而失去的年度收入以及岳父羅家駒的三分一遺產。另外羅的家人亦指，在香港入稟只是第一步，下一步將在韓國提出起訴。

綁架案羅君兒的姐姐

羅貝兒是羅定邦六子羅家駒的女兒，同時是羅君兒的姐姐。羅貝兒與丈夫Danny Chi結婚10年、育有一名7歲兒子。他在接受《南華早報》訪問，指妻子的死是不幸、非必要及非法的，全是為整容診所疏忽、無能及貪婪。他形容妻子已不可能重生，希望事件令其他人提高警惕，不想其他家庭發生同樣悲劇。

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據了解死者2月13日在南韓進行火化，其家人於生日當日（2月25日）於網上舉行了追悼會；但鑑於新型冠狀病毒的爆發，並不會於香港舉行葬禮。羅貝兒的好友也在網上悼念，包括前女子組合2R的Rosanne亦於社交平台發文掉念稱 :

今日是你的生日，我的靈魂在天堂與你一起慶祝。 我會深愛著你，也會永遠懷念你，直到我們再次見面。

▲ Rosanne（右）在網上悼念好友羅貝兒（左）。

▲ Rosanne貼上多張與羅貝兒（左）生前的合照。（Rosanne Facebook）

▲ 前女子組合2R的Rosanne於社文平台發文悼念羅貝兒。(社文平台截圖)

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責任編輯：郭詩詩