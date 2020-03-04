李秉憲韓孝珠被指為「新天地」信徒　《鬼怪》李東旭發聲明否認

▲ 憑《鬼怪》走紅的李東旭。

新冠肺炎於全球爆發，當中韓國的感染人數繼續上升，當中源頭是一名61歲「新天地耶穌教會」的女教友，瞬間令教會成為大眾討論的話題，更被韓國人指為「邪教」。

而近日來有網民公開該教會的藝人名單，而李東旭，歌手Ivy、韓孝珠、劉在錫、李秉憲、池晟、李準基等被指是信徒，捲入事件的韓星也紛紛透過事務所作出否認。

憑著一套《鬼怪》而爆紅的李東旭，透過事務所於Instagram發出聲明，聲明中指出，就最近有人散布旗下藝人跟特定宗教有關的虛假事實，他們將對發布失實謠言、誹謗及損害名譽的行為，採取法律行動。

▲ 李東旭否認是新天地教徒。（取自IG）

另外著名女星韓孝珠以及李秉憲亦捲入事件中，二人所屬的BH娛樂亦發出聲明，當中指：「所謂的名單傷害到旗下藝人的名譽，將向散佈謠言的網民採取法律行動。」

而FNC就藝人的捲入事件作出澄清，強調旗下藝人跟該宗教完全沒有關係，對於有人造謠，對此感到十分遺憾，並會保留追究權利。

「新天地教會」由教主李萬熙於1984年3月14日創立，全名為「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」，教會聲稱在全球擁有超過22萬教徒，經常被人認為是邪教組織。

而早前韓國YouTuber宋讚養拍片破解「新天地」的傳教手法，更高呼：「終於可以找到消滅邪教的東西了。」